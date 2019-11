sportsWorld gewinnt Green Panther in Gold

Graz (OTS) - Mit ihrer innovativen VIP-Einladung zu den MotoGP™-Events konnte sportsWorld gemeinsam mit der Agentur The Factory aus Graz in der „Kategorie Direct Marketing“ die Jury überzeugen. sportsWorld setzte sich damit in ihrer Kategorie gegen vier Mitbewerber erfolgreich durch.

Mit 355 Einreichungen von 101 Agenturen hat der Green Panther heuer eine neue Bestmarke erreicht. Bemerkenswert war auch der Newcomer-Anteil von 33 Prozent.

„Wir freuen uns sehr über den Preis. Die Einladung ist bereits bei unseren Gästen sehr gut angekommen. Diese positive Resonanz spiegelt sich nun auch im Gewinn des Preises wider“, freut sich Michael Kostka, COO sportsWorld Operations GmbH.

„Wir waren von Anfang an vom kreativen Konzept und der innovativen Umsetzung der Einladungen überzeugt. Der Green Panther in Gold hat uns darin bestätigt, dass es richtig ist auch bei Einladungen einmal andere Wege zu gehen“, zeigt sich Oliver Mitteregger, Innovation Manager von The Factory, begeistert.

Über sportsWorld

sportsWorld vermarktet internationale Sportveranstaltungen, Sportveranstaltungsserien und Vereine und bietet damit ein breites Netzwerk an Partnern für Sportpartnerschaften und Sportsponsorings für die unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen. Für den myWorld Konzern positioniert sportsWorld sämtliche Marken im Rahmen bestehender und zukünftiger Sportpartnerschaften und begeistert so ein Millionenpublikum für die Markenwelt von myWorld.

Über myWorld

Die myWorld Unternehmensgruppe vereint unterschiedlichste Marken unter einem Dach. Die Shopping- und B2B-Marke des Konzerns, die Cashback World, bietet ihren 14 Millionen Konsumenten attraktive Einkaufsvorteile wie Cashback und Shopping Points bei 140.000 Partnerunternehmen in 48 Ländern. Zu den weiteren myWorld Töchtern und Marken zählen der Business-Service-Provider myWorld Solutions, die konzerneigene Ideenwerkstatt 360 Lab, die Social-Life-App eyetime, der Online-Marktplatz myworld.com und die myWorld Media Group.

Rückfragen & Kontakt:

mWS myWorld Solutions AG

Silvia Kelemen

Head of Public Relations & Corporate Communication

Tel.: +43 (0)664/85 55 241

E-Mail: silvia.kelemen @ myworld.com

www.myworld-solutions.com