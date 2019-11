Ecolog International und die TST-Turbo Service & Trading GmbH haben eine Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet, um gemeinsam eine bahnbrechende digitalisierte und integrierte Lifecycle-Lösung für rotierende Maschinen anzubieten

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Ecolog International, ein weltweit führender Spezialdienstleister für Logistik, technische Planung, Facility Management und Umweltdienstleistungen, und die TST-Turbo Service & Trading GmbH, ein führender Komplettanbieter für den Service an Turbomaschinen, haben eine Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Die beiden Unternehmen beabsichtigen, das erste Zentrum für integrierte Lösungen und Industriedienstleistungen für den Kohlenwasserstoff- und Energiesektor einzurichten.

- Das erste derartige globale Zentrum für integrierte Lösungen wird technisches Know-how, moderne Fertigung, intelligente Logistik und kompetentes Personal vereinen.

- Die beiden Unternehmen werden ihre vereinten digitalen Kompetenzen nutzen, um Ausfallzeiten zu minimieren und den Bestand zu optimieren und zudem die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von kritischer Industrieinfrastruktur zu erhöhen.

Im Rahmen der bei der 1. Deutsch-Arabischen Wirtschaftskonferenz in Düsseldorf unterzeichneten Vereinbarung werden die beiden Unternehmen ein globales Zentrum für integrierte Lösungen und Industriedienstleistungen mit umfassender lokaler Präsenz in der Nähe der Kunden einrichten, das zuverlässige und wirtschaftliche Lifecycle-Services und Lösungen für rotierende Maschinen anbieten wird. Das beinhaltet Diagnose sowie vorausschauende Reparatur und Wartung, intelligente Logistik und die erweiterte Bestandsverwaltung für Ersatzteile mithilfe von Digitalisierung und KI.

Ali Vezvaei, CEO von Ecolog sagte zu der Vereinbarung: "Um unsere Kunden zu Unterstützen, dem Preisdruck zu begegnen und den Erwartungen der Anteilseigner gerecht zu werden, arbeiten wir kontinuierlich an Innovationen in der gesamten Servicewertschöpfungskette, die darauf abzielen, Produktivität und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Wir freuen uns, gemeinsam mit TST ein globales Spitzenangebot zu schaffen, das unseren Kunden hilft, ihre Kosten pro Molekül zu optimieren."

Peter Gilardone, Managing Director von TST, fügte hinzu: "Nachdem wir schon viele Jahre unsere Kunden aus der Industrie bedienen, erhöht diese Vereinbarung deutlich unsere Möglichkeiten und unsere globale Reichweite und bietet zudem eine Plattform für Talententwicklung und lokale Wertschöpfung. Wir freuen uns sehr über diese Kooperation mit Ecolog und darauf, gemeinsam die Zukunft integrierter Industriedienstleistungen neu zu definieren."

Über die Ecolog International

Ecolog ist ein weltweit führender Spezialdienstleister, der Logistik, technische Planung, Facility Management und Umweltdienstleistungen bündelt und aus einer Hand anbietet. Das Unternehmen bietet schlüsselfertige und individuelle Lösungen und Dienstleistungen für Regierungen und Streitkräfte, humanitäre Organisationen und gewerbliche Kunden in den Geschäftsfeldern Energie, Öl und Gas, Bergbau und Infrastruktur an. Seit der Unternehmensgründung vor über 20 Jahren hat Ecolog mehr als 1.100 Projekte durchgeführt. Das Unternehmen ist in über 40 Ländern aktiv und beschäftigt fast 12.000 hoch motivierte Mitarbeiter an über 150 Standorten auf der ganzen Welt.

Über die TST-Turbo Service & Trading GmbH

TST-Turbo Service & Trading (TST) ist ein Komplettanbieter für den Service an Turbomaschinen. Das deutsche Unternehmen bietet nationalen und internationalen Kunden einen herstellerunabhängigen Service sowie die Lieferung von Ersatzteilen für Dampfturbinen, Gasturbinen und Kompressoren. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich rotierender Maschinen gehören Inspektionen, Modernisierungen, Instandsetzungen und Retrofit-Maßnahmen für unterschiedliche Turbomaschinen.

Rückfragen & Kontakt:

+971 (0)4 299 4500

press @ ecolog-international.com