FIS Snowboard Weltcup am 5. und 6. Jänner in Lackenhof

LR Bohuslav: Wichtiges Event für Sportland Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Sie freue sich sehr, dass der FIS Snowboard Weltcup nach 2018 wieder nach Niederösterreich zurückkehre, sagte Landesrätin Petra Bohuslav am heutigen Donnerstag im Sport.Zentrum.Niederösterreich in St. Pölten, wo sie gemeinsam mit OK-Chefin Michaela Dorfmeister, dem Lokalmatador Benjamin Karl, Andreas Buder von der Geschäftsführung der Ötscherlift-Gesellschaft sowie Christian Galler, dem sportlichen Leiter Snowboard beim ÖSV, das Event am 5. und 6. Jänner 2020 in Lackenhof präsentierte, das aus Parallel-Riesentorläufen und Teambewerben bestehen wird.

„Die Premiere 2018 mit rund 2.500 Besuchern und 80 Helfern, die für eine tolle Atmosphäre und gute Stimmung gesorgt haben, hat gezeigt, wie wichtig der Snowboard Weltcup für das Sportland Niederösterreich ist“, betonte dabei Bohuslav und zeigte sich überzeugt, dass es im Jänner ein mindestens genauso großes Fest in Lackenhof geben werde.

In Bezug auf die Wertschöpfung sprach die Sport-Landesrätin neben den Nächtigungen und der Gastronomie vor Ort insbesondere die mediale Wertschöpfung an, die Bilder vom Wintersportland Niederösterreich in die ganze Welt transportieren werde. Überdies werde es diesmal eine von Schülern durchgeführte Wertschöpfungsmessung während der Veranstaltung geben.

Dass in Lackenhof Benjamin Karl hautnah zu erleben sein werde, passe genau in die Strategie des Sportlandes Niederösterreich, Idole mit ihren tollen sportlichen Leistungen und starken Persönlichkeiten greifbar zu machen. „Daneben sorgt unsere Sportförderung dafür, dass jeder Euro auch direkt in den Sport, vor allem in den Nachwuchs, fließt. Und für ca. 800 Kinder gibt es im Rahmen der ‚Ski- und Snowboard-Kids‘ auch heuer wieder zweitägige Gratis-Kurse“, so Bohuslav.

Michaela Dorfmeister erinnerte sich an das Jahr 2018, das zwar eine große Herausforderung, aber auch sehr viel positives Feedback gebracht habe: „Auch 2020 soll es wieder eine super Veranstaltung werden“. Andreas Buder kündigte an: „Auch wenn wir zwei Tage lang die Weltelite vor Ort haben, wird das Skigebiet in dieser Zeit nicht geschlossen. Es stehen ausreichend Parkplätze mit Shuttledienst zur Verfügung“.

Christian Galler meinte, dass Benjamin Karl längst für einen Heimsieg in Niederösterreich fällig wäre, und wünschte sich, den Snowboard Weltcup in Lackenhof alle zwei Jahre zu wiederholen. „Ein Heimsieg in Lackenhof wäre tatsächlich etwas ganz Besonderes“, sagte Benjamin Karl und erinnerte an das letzte Rennen hier, wo er mit einem gebrochenen Knöchel an den Start gegangen war: „Das allein zeigt, wie sehr mir dieser Heim-Weltcup am Herzen liegt“.

