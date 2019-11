Pressekonferenz mit Kardinal Christoph Schönborn am Freitag

Wiener Erzbischof informiert über die Ergebnisse der Vollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz am 8. November in Wien

Wien (KAP) - Am Donnerstag, 7. November, endet die viertägige Herbstvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz, die im Kloster der Barmherzigen Schwestern in Laab im Walde stattgefunden hat. Über die Ergebnisse wird Kardinal Christoph Schönborn im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag, 8. November, um 10 Uhr (Club Stephansplatz 4, Stephansplatz, 1010 Wien) informieren.

