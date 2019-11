Ein tierisch gutes Bauchgefühl schenken

Institut AllergoSan präsentiert OMNi-BiOTiC® CAT & DOG - ein innovatives Probiotikum zur Stabilisierung der tierischen Darmflora

Wien (OTS) - Rund 30 % der Österreicher haben Haustiere und erfreuen sich größtenteils der Gesellschaft von Katzen (16 %) und Hunden (13 %) – die nicht nur Mitbewohner sind, sondern vielmehr vollwertige Familienmitglieder, deren Gesundheit und Wohlbefinden für Frauchen und Herrchen von enormer Wichtigkeit sind. Jeder Haustierbesitzer hat schon erlebt, dass der eigene Vierbeiner mit Darmproblemen kämpft, und besonders häufig äußert sich eine gestörte Verdauung in Durchfall. Diarrhö ist jedoch keine eigene Krankheit, sondern meist ein Symptom eines bestehenden Problems – und oftmals ist der Grund für die gestörte Verdauung, dass die tierische Darmflora aus dem Gleichgewicht geraten ist.

Tierische Darmflora mit tierisch wichtigen Aufgaben

Das Mikrobiom von Katzen und Hunden ist jenem des Menschen in Zusammensetzung und auch in Funktion sehr ähnlich. So ist die tierische Darmflora u. a. dafür verantwortlich, dass Futter verwertet wird und unverdauliche oder schädliche Stoffe wieder ausgeschieden werden. Vitamine, Enzyme, antibiotisch wirksame Stoffe und Hormone werden ebenso von den Darmbakterien produziert, wie wichtige kurzkettige Fettsäuren. Letztere sind für die Gesunderhaltung der schützenden Darmschleimhaut von großer Bedeutung. Außerdem sind im Darm bis zu 80 % aller Immunzellen des Körpers angesiedelt, die gemeinsam mit der Darmbarriere von zentraler Bedeutung für die tierische Gesundheit sind.

Gestresste Darmflora = Durchfall

„Die Gründe für eine gestörte Darmflora sind bei Haustieren und ihren Besitzern sehr ähnlich: Unverträgliches Futter, plötzlicher Futterwechsel, Stress oder Medikamente wie Antibiotika sind häufig Ursache für eine Dysbiose des tierischen Mikrobioms, die sich dann in Verdauungsproblemen äußert“ erklärt Veterinärmedizinerin Dr. Nina Machac. Abrupte Futtermittelumstellungen führen bei bis zu 49 % (s.u. Quelle 1) der Katzen zu Durchfall und/oder Erbrechen, Hunde sind ähnlich häufig betroffen. Stress in Form eines Ortswechsels (z. B. Umzug, Tierpension) oder einer neuen Bezugsperson äußert sich ebenfalls in Problemen mit dem Darm – besonders betroffen sind Jungtiere, wenn die Trennung von der Mutter, die Gewöhnung an einen neuen Besitzer und eine neue Umgebung sowie die Umstellung auf normales Futter in kürzester Zeit erfolgen. Medikamente wie Antibiotika sind ebenfalls häufig für Durchfall verantwortlich, denn sie verändern die Zusammensetzung der Darmflora nachhaltig. All diese Faktoren können zu akuten wie auch zu chronischen Beschwerden des Tiers führen.

Probiotika für Katzen und Hunde

Bei akuten wie auch bei chronischen Störungen der Darmflora und den daraus resultierenden Beschwerden gibt es jetzt Probiotika für Tiere als sinnvolle Futterergänzung, die wissenschaftlich geprüft und als absolut sicher eingestuft wurdem: Für Katzen und Hunde wurden mit Enterococcus faecium NCIMB 10415 und Lactobacillus acidophilus CECT 4529 zwei spezielle Bakterienstämme erforscht, die den tierischen Darm gleich mehrfach unterstützen: Sie regulieren den pH-Wert im Darm, sodass für das gesamte nützliche Mikrobiom ein optimaler Lebensraum entsteht und sich pathogene Keime (z. B. enterotoxische Escherichia coli (ETEC), Salmonellen, Shigellen und Clostridien) nicht ansiedeln können. Zudem reduzieren sie den Wassergehalt im Kot, weshalb die Anwendung bei Diarrhö jedenfalls zu empfehlen ist. Studien bestätigen die positiven Effekte dieser Probiotika: Eine Forschungsarbeit bei 51 Hunden zeigte, dass das verabreichte Probiotikum den Durchfall sehr viel rascher stoppen konnte als das Placebo (s.u. Quelle 2). Auch bei Katzen wurde durch das Probiotikum die Durchfalls-Häufigkeit im Vergleich zur Placebogruppe signifikant um 64 % gesenkt (s.u. Quelle 3).

Präbiotika, also spezielle Ballaststoffe für nützliche Darmbakterien, sind bei Tieren ebenfalls bewährt. Als besonders nützlich haben sich die Mannose-Oligosaccharide (MOS) erwiesen: Die regelmäßige Anwendung von MOS bewirkt neben der Vermehrung wichtiger Bakterienarten und der Produktion anti-inflammatorisch wirkender kurzkettiger Fettsäuren auch noch die Unterstützung des tierischen Immunsystems. Diese speziellen Ballaststoffe haben nämlich die besondere Fähigkeit, im Darm das Anhaften von pathogenen Keimen zu unterbinden – so können Krankheitserreger nicht länger im tierischen Körper verweilen und werden mit dem Kot ausgeschieden.

OMNi-BiOTiC® CAT & DOG – für ein tierisch gutes Bauchgefühl

„Ich bin seit vielen Jahren den Katzen verfallen und würde für die Gesundheit meiner eigenen Stubentiger alles tun. Umso mehr freut es mich, dass wir mit OMNi-BiOTiC® CAT & DOG nun ein Probiotikum ganz speziell für Katzen und Hunde entwickeln konnten“, sagt Mag. Anita Frauwallner, Leiterin des Institut AllergoSan, und ergänzt: „Besonders wichtig war mir dabei, dass unsere vierbeinigen Freunde dieselbe hohe OMNi-BiOTiC®-Qualität spüren dürfen, wie ihre Besitzer.“

OMNi-BiOTiC® CAT & DOG ist ein innovatives Probiotikum zur Stabilisierung der tierischen Darmflora und kombiniert zwei wissenschaftlich geprüfte Bakterienstämme (Enterococcus faecium NCIMB 10415 und Lactobacillus acidophilus CECT 4529) mit einem ganz außergewöhnlichen Präbiotikum. Die hohe Anzahl der enthaltenen nützlichen Mikroben garantiert, dass auch in der kleinsten Tagesdosis mindestens 1,25 Milliarden lebens- und vermehrungsfähige Bakterien enthalten sind. Ergänzt werden die probiotischen Darmbakterien für Katze und Hund mit dem hochwertigen Ballaststoff MOS (Mannose-Oligosaccharide), der den nützlichen Bakterien im tierischen Darm als Nahrung und somit als Vermehrungsgrundlage dient.

Die Anwendung ist ganz einfach: Das probiotische Pulver über das gewohnte Futter streuen oder in ein wenig Flüssigkeit einrühren. So haben Katzen und Hunde jeder Größe und jeden Alters ein tierisch gutes Bauchgefühl!



Quellen:

1) Guilford et al. “Food sensitivity in cats with chronic idiopathic gastrointestinal problems.,” J. Vet. Intern. Med., vol. 15, no. 1, pp. 7–13.

2) Nixon et al. “Efficacy of an orally administered anti-diarrheal probiotic paste in dogs with acute diarrhea: A randomized, placebo-controlled, double-blinded clinical study,” J. Vet. Intern. Med., vol. 33, no. 3, pp. 1286–1294, 2019.

3) Bybee et al. “Effect of the probiotic Enterococcus faecium SF68 on presence of diarrhea in cats and dogs housed in an animal shelter.,” J. Vet. Intern. Med., vol. 25, no. 4, pp. 856–60, Jul. 2011.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Heidrun Valencak-Hösel

Brand-Management und PR Institut AllergoSan



Tel:+43 (0)316 405 305 41

E-Mail: valencak @ allergosan.at