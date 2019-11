„New Media Journalism Award“ geht an Messenger-Projekt „Ich, Eisner!“ des Bayerischen Rundfunks (BR)

Verleihung am 29. November 2019 im Mozarthaus Vienna

Wien (OTS) - Die Jury des „New Media Journalism Award“ hat heuer die Auszeichnung für hervorragende journalistische Leistungen im Bereich Online-Journalismus an das Vorbildprojekt für moderne, digitale Dialognutzung „Ich, Eisner!“ des Bayerischen Rundfunks (BR) verliehen. Das Projektteam besteht aus den Programminnovator Matthias Leitner, dem Mitbegründer der Podcast-Schmiede „Kugel und Niere“ Markus Köbnik und der Innovationsmanagerin und Digitaljournalistin Eva Deinert.

Nutzer haben in der Zeit vom 14. Oktober 2018 bis 27. Februar 2019 Texte, Bilder, Videos und Sprachnachrichten des Münchner Revolutionsführers Kurt Eisner bekommen, der auch erster bayerischer Ministerpräsident war. Das alles auf ihr Handy, nur 100 Jahre später. In persönlichen Nachrichten als Text, Audio, Video und mit vielen historischen Bildern nimmt Kurt Eisner höchstpersönlich die Empfänger der Nachrichten an die Hand. Immer dann, wenn Kurt Eisner eine Sprachnachricht sendet, handelt es sich um belegte wörtliche Zitate.

Im Kern des einzigartigen Projektes stand der direkte Dialog mit den User*innen. Mehr als 50.000 Nachrichten haben das Redaktionsteam in der Eins zu Eins Kommunikation erreicht. Einige wurden dabei von einem Team des BR trainierten Chat Bot beantwortet. Einen großen Teil der Nachrichten haben aber die Team-Mitglieder direkt beantwortet.

Der „New Media Journalism Award“ wird seit 2006 vom Österreichischen Journalisten Club vergeben und ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für innovative Lösungen im Online-Journalismus im deutschsprachigen Raum. Die Verleihung des Awards findet am Freitag, 29. November 2019 im Mozarthaus Vienna statt.

