Lotto: Dreifachjackpot – 3,5 Mio. Euro im Sechser-Topf

Erstmals „TopTipp“, und Wiener erzielt gleich Hauptgewinn mit 75.000 Euro

Wien (OTS) - Auch am vergangenen Mittwoch blieb ein Sechser aus, und so gab es nun schon zum dritten Mal in Folge keinen Wettschein mit den „sechs Richtigen“. Am Wochenende geht es somit um einen Dreifachjackpot mit rund 3,5 Millionen im Sechser-Topf.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils rund 63.400 Euro. Zwei Niederösterreicher waren es, und sie waren jeweils per Quicktipp erfolgreich. Einer von ihnen spielte nur zwei Tipps und war mit dem ersten erfolgreich, der zweite versuchte sein Glück mit 20 Tipps und hatte im siebenten Tipp den Gewinn.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch ebenfalls keine „sechs Richtigen“. Die Gewinnsumme wurde auf die 42 Fünfer aufgeteilt und erhöht deren Quote auf knapp 8.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser am Sonntag werden rund 300.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es – wie auch schon am vergangenen Wochenende – drei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, und auf allen dreien war auch das „Ja“ angekreuzt. Ein Niederösterreicher und zwei win2day-User gewannen damit jeweils mehr als 74.200 Euro.

TopTipp

Am Mittwoch gab es auch die erste Runde des neuen Spiels „TopTipp“, und dabei erzielte ein Wiener auch gleich den Höchstgewinn von 75.000 Euro. Er war mit einem gratis-Quicktipp erfolgreich, setzte auf fünf Zahlen, und alle fünf waren unter den sechs gezogenen Lotto Zahlen.

Bei TopTipp setzt man für 1 Euro wahlweise auf eine, zwei, drei, vier oder fünf Zahlen der Lotto Ziehung. Sind alle Zahlen, auf die man getippt hat, unter den gezogenen Lotto Zahlen, dann hat man einen fixen Betrag gewonnen: Ein 5er-Tipp bringt also 75.000 Euro, ein richtiger 4er-Tipp 3.500 Euro, ein 3er-Tipp 300 Euro, ein 2er-Tipp 25 Euro, und ein 1er-Tipp 3 Euro.

TopTipp greift zwar auf das Ziehungsergebnis von Lotto „6 aus 45" zu, ist aber ein eigenständiges Spiel mit eigenem Wettschein bzw. kann es als Quicktipp gespielt werden.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 6. November 2019

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.377.384,91 – 3,5 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 63.371,60 87 Fünfer zu je EUR 1.589,20 290 Vierer+ZZ zu je EUR 143,00 4.541 Vierer zu je EUR 50,70 7.231 Dreier+ZZ zu je EUR 14,30 76.427 Dreier zu je EUR 5,40 250.987 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 06 16 17 34 38 40 Zusatzzahl: 28

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 6. November 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 42 Fünfer zu je EUR 7.897,50 2.493 Vierer zu je EUR 22,50 44.063 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 07 20 21 22 26 32

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 6. November 2019

3 Joker EUR 74.702,70 10 mal EUR 8.800,00 107 mal EUR 880,00 1.072 mal EUR 88,00 11.062 mal EUR 8,00 109.171 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 9 3 3 2 2

