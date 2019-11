„Musikalisch seit über 90 Jahren“ im Bezirksmuseum 15

Wien (OTS/RK) - Seit dem Jahre 1925 besteht das beliebte Bezirksblasorchester „Musikverein Rudolfsheim-Fünfhaus“. Die mitwirkenden Damen und Herren widmen sich in ihrer Freizeit der Musik und haben etliche Auszeichnungen bei Wettbewerben erhalten. Das erfolgreiche Ensemble spielt traditionelle und neuzeitliche Blasmusik. Genauso gern zeigen sich die rund 70 ambitionierten Tonkünstlerinnen und Tonkünstler von der „symphonischen“ Seite. Bei einem Info-Abend mit dem Titel „Musikalisch seit über 90 Jahren“ stellen Vertreter des Orchesters am Freitag, 8. November, die Geschichte der Blasmusik-Formation und die aktuellen konzertanten Aktivitäten vor. Die Veranstaltung findet im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) statt und dauert von 17.30 bis 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden der Gäste nehmen die ehrenamtlich agierenden Bezirkshistorikerinnen und Bezirkshistoriker freudig entgegen. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0664/249 54 17 (Ehrenamtliche Museumsleitung: Brigitte Neichl). Mehr Infos per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksblasorchester „Musikverein Rudolfsheim-Fünfhaus“: www.mv-rudolfsheim.at/

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Initiativen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse