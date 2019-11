„Bewusst gesund“ am 9. November: Familiärer Prostatakrebs

Wien (OTS) - Barbara Stöckl präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 9. November 2019, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Laser-Technik – Hilfe bei Prostatavergrößerung

Arnulf Lerch litt über zehn Jahre aufgrund einer gutartigen Prostatavergrößerung an ständigem Harndrang. Mehrmals in der Stunde musste er auf die Toilette, um seine Blase zu entleeren. Ein soziales Leben war nur eingeschränkt möglich. Der heute 77-Jährige war selbst Arzt und versuchte sein Leiden mit Medikamenten zu lindern. Im Dezember 2018 musste der Grazer operiert werden, weil eine Harnsperre drohte. In einem zweistündigen Verfahren wurde seine Prostata mittels Laser-Technik verkleinert. Seitdem kann Arnulf Lerch sein Leben wieder genießen. Gestaltung: Steffi Zupan.

Familiärer Prostatakrebs / Gespräch mit Univ.-Prof. Dr. Gero Kramer, Leiter der Prostatakarzinomambulanz am AKH Wien

Prostatakrebs ist mit ca. 5.000 Neuerkrankungen pro Jahr die häufigste Krebsart bei Männern. Die mögliche Ursache ist nicht gänzlich geklärt, doch es gibt Faktoren, die das Risiko nachweislich erhöhen. Dazu gehören das Alter, Hormone und die familiäre Veranlagung. Vor allem wenn es in der Familie bereits Prostatakrebserkrankungen gegeben hat, raten Mediziner/innen zur Vorsorgeuntersuchung. Ein besonders hohes Risiko haben Männer, die eine BRCA-Mutation aufweisen. Es ist die gleiche Genveränderung, die bei Frauen das Brustkrebs- und Eierstockkrebsrisiko stark erhöht und als „Angelina-Jolie-Gen“ bekannt wurde. Während bei Frauen die Untersuchung von den Krankenkassen bezahlt wird und auch eine präventive Entfernung möglich ist, werden diese Möglichkeiten bei Männern mit erhöhtem Krebsrisiko erst diskutiert.

Zielgerichtet – schonende Bestrahlung durch Gold-Marker

Dass sich die Prostata nicht immer an der exakt gleichen Stelle befindet, erschwert die Strahlentherapie. Für einen effektiven und damit schonenden Einsatz ist Präzision entscheidend. Seit Kurzem gibt es eine Methode, wie man den Lageveränderungen der Vorsteherdrüse auf die Spur kommen kann. Mit Hilfe von winzigen implantierten Goldstäbchen, sogenannten Gold-Markern, kann die aktuelle Position der Prostata unmittelbar vor der Bestrahlung genau ermittelt werden. Das Implantieren der Gold-Marker erfolgt unkompliziert im Rahmen einer Biopsie. Gestaltung: Christian Kugler.

Dr. Schaf – wenn Tiere zu Therapeuten werden

Tiere geben direkte Rückmeldung auf unser Verhalten. Sie bewerten nicht, sondern reagieren ausschließlich ihren Bedürfnissen und Gewohnheiten entsprechend. Für Tiere zählt nur das Hier und Jetzt. Dies ist für Menschen häufig eine Herausforderung, da sie meist mit den Gedanken in der Vergangenheit sind oder bereits die Zukunft planen. Im Moment zu sein und nur zu beobachten kann man im Umgang mit Tieren und der Natur lernen. Gestaltung: Denise Kracher.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Reflux

Brennende Schmerzen hinter dem Brustbein und saures Aufstoßen sind die Hauptsymptome von Sodbrennen. Beinahe jede/r zweite/r Österreicher/in leidet hin und wieder darunter. Dafür verantwortlich ist Magensäure, die in der Speiseröhre hochsteigt, der sogenannte Reflux. In manchen Fällen kann sich mit der Zeit auch die Speiseröhre entzünden. Was man dagegen tun kann, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

