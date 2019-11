„Beinringler“ bei „Was gibt es Neues?“ am 8. November in ORF 1

Mit Lainer, Beimpold, Schreiner, Puntigam und Gernot

Wien (OTS) - Zum 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer hat sich Oliver Baier etwas Besonderes einfallen lassen: Er verteilt in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 8. November 2019, um 21.30 Uhr in ORF 1 an sein Team – bestehend aus Günther Lainer, Ulrike Beimpold, Clemens Maria Schreiner, Martin Puntigam und Viktor Gernot – Holzbausteine! Und am Ende lassen alle die aufgebauten Mäuerchen fallen. Bis dahin wird aber z. B. gerätselt, was man unter der „Ungarischen Begrüßung“ versteht oder was ein „Beinringler“ ist. Letzteres möchte gerne der YouTube-Star und Kabarettist Michael Buchinger wissen.

Wer live im Studio bei der „Was gibt es Neues?“-Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

