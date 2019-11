Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 8.11.: AMS-Vorstand Johannes Kopf im Interview

Wien (OTS) - „Der Herr über die Jobs“ lautet der Titel des Interviews, das Astrid Petermann mit AMS-Vorstand Johannes Kopf führt – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 8. November um 9.42 Uhr in Ö1.

Noch geht die Zahl der arbeitslosen Menschen in Österreich zurück. Zuletzt im Oktober um 3,2 Prozent. Allerdings: Das Wirtschaftswachstum wird schwächer, damit wird die Arbeitslosigkeit in den kommenden Monaten wieder steigen. Und damit auch der Andrang beim Arbeitsmarktservice AMS. Quasi Gesicht und Stimme des AMS nach außen hin ist Johannes Kopf, einer der beiden Vorstände. Der 46 Jahre alte Jurist ist seit 13 Jahren im Vorstand des Arbeitsmarktservice, davor war er als Arbeitsmarktexperte im Kabinett des damaligen Wirtschaftsministers Martin Bartenstein (ÖVP) und als Referent in der Industriellenvereinigung tätig. Was sich das AMS von einer künftigen Regierung wünscht, welche Herausforderungen die Arbeitsmarktexperten für die kommenden Monate sehen und welche Themen für den Arbeitsmarkt der Zukunft entscheidend sein werden, darüber spricht Astrid Petermann für „Saldo“ mit AMS-Vorstand Johannes Kopf.

