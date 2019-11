Führung im Ottakringer Bezirksmuseum am Sonntag

Wien (OTS/RK) - Mannigfaltige Fotografien und sonstige Schaustücke zeigt das Ottakringer Bezirksmuseum (16., Richard Wagner-Platz 19 b, Eingang: Amtshaus-Rückseite) in einer hübsch gestalteten Dauer-Ausstellung. Die eindrucksvolle geschichtliche Doku wird am Sonntag, 10. November, durch eine Führung ergänzt. Um 10.30 Uhr beginnt ein Rundgang im Museum mit der Bezirkshistorikerin und Kuratorin Edith Fridrich. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin gibt dem Publikum einen guten Überblick über die umfangreiche Sammlung, erzählt Wissenswertes zu den bedeutendsten Exponaten und kommentiert die langjährigen Entwicklungen Ottakrings. Der Zutritt in das Museum sowie das Mitmachen bei der Führung sind gratis. Nähere Informationen: Telefon 4000/16 127 (während der Betriebszeiten).

E-Mails an Museumschef Müller: bm1160@bezirksmuseum.at

Das für Groß und Klein interessante Bezirksgeschichte-Museum ist jeweils am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Donnerstag (16.00 bis 19.00 Uhr) zugänglich. Stets ist der Eintritt frei. Spenden sind allzeit willkommen. Gesperrt bleiben die Räume an Feiertagen und an schulfreien Tagen. Jochen Müller amtiert als Leiter und ist per E-Mail erreichbar: bm1160@bezirksmuseum.at.

