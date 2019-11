Huang und Devaux konzertieren im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Der „Kunst- und Kulturverein Take5“ richtet am Freitag, 8. November, einen Musik-Abend mit der Pianistin Jui-Lan Huang und dem Pianisten Philippe Devaux aus. Das festliche Konzert der 2 Klavier-Virtuosen trägt den Titel „4 Hände für 1 Klavier“. Als Veranstaltungsort dient der Saal im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2). Gemeinschaftlich interpretieren Huang und Devaux auf einem Flügel ausgewählte Stücke von Debussy, Bizet und Dvorak. Die Organisatoren unterstreichen den „Interkulturellen Charakter“ des Programms und verweisen dabei auf unterschiedliche Herkunftsländer der Musiker und Komponisten. Beginn der melodiösen Darbietungen: 19.00 Uhr. Ein fixes Eintrittsgeld wird nicht begehrt. Das „Take5“-Team hofft auf „großzügige Spenden“ der Zuhörerschaft. Informationen zu dem anstehenden Klavier-Abend holen Interessierte via E-Mail ein: verein.take5@gmail.com.

Allgemeine Informationen:

Kunst- und Kulturverein Take5: https://vereintake5.jimdo.com/

Pianistin Jui-Lan Huang: www.juilanhuang.com

Pianist Philippe Devaux: www.philippedevaux.com/en/index.html

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Initiativen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse