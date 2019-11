FH Salzburg feiert 10.000ste Absolventin

355 neue Alumni bei den Herbstsponsionen

Puch/Salzburg (OTS) - 254 Bachelor und 101 Master Absolventinnen und Absolventen haben dieses Jahr ihr Studium an der Fachhochschule Salzburg abgeschlossen. Im Rahmen der feierlichen Sponsionen diese Woche wurde ihnen nun der akademische Grad Bachelor bzw. Master verliehen. Im 25. Jahr ihres Bestehens feiert die FH Salzburg nun über 10.000 Alumni.

„Die Geschichte der FH Salzburg ist eine Erfolgsstory: Was 1995 mit 2 Studiengängen und 91 Studierenden – damals noch in Salzburg-Itzling – begann, entwickelte sich zu einer unverzichtbaren Bildungseinrichtung und zur anerkannten Hochschule. Mittlerweile sind über 10.000 Absolventinnen und Absolventen der FH Salzburg als begehrte Fach- und Führungskräfte tätig und tragen wesentlich zum Erfolg der Region bei“, berichten die beiden Geschäftsführer Doris Walter und Raimund Ribitsch.

FH-Rektor Gerhard Blechinger: „Unsere 18 Bachelor- und 12 Master-Studiengänge – egal ob Vollzeit oder berufsbegleitend – bieten beste akademische Ausbildung mit hohem Praxisbezug. Unsere Alumni sind stark gefragt und job-ready.“

Johanna Hattinger ist die 10.000ste Absolventin

Johanna Hattinger steht stellvertretend für insgesamt 10.286 andere: Sie hat ihre Ausbildung an der FH Salzburg gemacht und ist somit bestens für die nächsten Karriereschritte gewappnet. Die 23-jährige Stadt-Salzburgerin studierte den englischsprachigen und international ausgerichteten Bachelor „Innovation & Management in Tourism“, spricht mehrere Sprachen und strebt nun das Masterstudium an der Diplomatischen Akademie in Wien an.

Hattinger: „Im Studium hab ich viel gelernt: Wirtschaft, Marketing, Human Resources oder Interkulturelle Kommunikation. Zusätzlich habe ich viele gute Freunde und Kontakte aus der ganzen Welt an der FH Salzburg gefunden. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Weg, den ich vor 3 Jahren gewählt habe.“

Internationalität als großes Plus

„Mein größtes Hobby ist das Reisen, bisher hab ich es in 24 Länder geschafft. Glücklicherweise hat mir auch die FH zwei längere Auslandsaufenthalte ermöglicht. Das 5. Semester habe ich in Hong Kong (an der PolyU) verbracht. Das Praktikum an der Namibian University of Science and Technology (NUST) kam auch in Partnerschaft mit der FH Salzburg zustande“, so Hattinger weiter.

Hochrangige Festgäste

Bei den Sponsionsfeiern im Audimax des Campus Urstein waren wieder zahlreiche Persönlichkeiten aus der Politik, von den beiden FH Salzburg-Gesellschaftern Arbeiterkammer Salzburg und Wirtschaftskammer Salzburg, aus der heimischen Wirtschaft sowie von der Hochschulleitung (Geschäftsführung, Rektorat) anwesend.

Die FH Salzburg gratuliert allen Alumni 2019 herzlich zum erfolgreichen Abschluss ihres Studiums!

