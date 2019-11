TKG-Gedenktag: 7. November - "Light Of Hope"

Heute gedenken wir als Türkische KULTURgemeinde in Österreich (TKG) auch den Opfern der Novemberpogrome.

Wien (OTS) - Allein in Österreich wurden in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 insgesamt 30 Juden getötet, 7.800 wurden verhaftet und rund 4.000 ins KZ Dachau deportiert. Alle Synagogen wurden verwüstet, die allermeisten komplett niedergebrannt.

Auch der "Türkische Tempel" in der Zirkusgasse 22 in Wien.

In der Zirkusgasse 22 befand sich bis 1938 der Hauptsitz der sephardisch-türkischen Gemeinde in Wien. 1885 bis 1887 ließ diese an der Stelle eine Synagoge errichten. Sie wurde während der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 in Brand gesteckt und zerstört.

Heute Abend erinnert die jüdische Jugend Wiens, gemeinsam mit Studierenden der Uni Wien, beim Fackelzug "Light Of Hope" an die Ereignisse vor 79 Jahren. Um 18 Uhr geht es beim Heldenplatz los, über das Juridicum führt der Weg zur Schlusskundgebung am Judenplatz.

Die Türkische KULTURgemeinde (TKG) wird mit dem Vorstand und Mitgliedern auch dabei sein.



Von etwa 200.000 österreichischen Juden wurden etwa 65.500 in der NS-Zeit getötet. Die TKG verneigt sich vor ermordeten Juden...



Informationen:



DIE WIENER TÜRKISCH-ISRAEILITISCHE GEMEINDE UND SYNAGOGE



DIE GESCHICHTE DER TÜRKISCHEN JUDEN



SELTSAME BEGEGNUNGEN: TÜRKEN IN MAUTHAUSEN-TKG-ETU DENKMAL ERRICHTET

