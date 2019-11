Talentor Austria erweitert Beratungsteam um zwei Senior Consultants

Birgit Wandrak und Nadia Hagenova verstärken Executive Search

Wien (OTS) - Das Executive Search Unternehmen Talentor Austria setzt seinen Wachstumskurs fort und erweitert sein Team um zwei erfahrene Senior Consultants. In ihrer neuen Rolle widmen sich Birgit Wandrak (51) und Nadia Hagenova (44) national sowie international der Suche und Auswahl von Führungskräften.

Talentor bringt österreichweit sowie auf internationaler Ebene führende Unternehmen mit leitenden Persönlichkeiten zusammen. Das Geschäftsführer-Duo von Talentor Austria, Barbara Ulman und Thomas Zembacher, verstärkt sein Beratungsteam in den Bereichen Business Development sowie Life-Science & Health Care.

Netzwerkerin mit Führungserfahrung in der Life-Science-Branche

Birgit Wandrak (51) verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Life-Science-Branche und war zuletzt als Country Manager & Executive Search Consultant bei einem der führenden Executive Search Unternehmen mit Life-Science-Fokus und internationaler Ausrichtung tätig. Daraus resultiert ihr ganzheitliches und pragmatisches Verständnis der Bedürfnisse und Erwartungen von Kunden und Kandidaten, das sie als Beraterin sowohl im Business Development als auch in der Besetzung von Führungs- und Expertenpositionen einsetzt. Talentor Austria CEO Thomas Zembacher über den Personalzuwachs: „Birgit Wandrak hat selbst in der Pharmaindustrie gearbeitet und verfügt über exzellentes Know-how in diesem Bereich sowie umfassende Erfahrung im Executive Search. Wir freuen uns sehr über diese kompetente Verstärkung unseres Teams.“ Die gebürtige Oberösterreicherin studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaften sowie Anglistik und Amerikanistik in Salzburg und Italien. Sie spricht fließend Deutsch, Englisch und Italienisch.

Business Development-Expertin mit Fokus auf CEE Projekte

Nadia Hagenova (44) verweist auf elf Jahre Erfahrung in der Executive Search und der Betreuung von Cross-Border Projekten, mit Schwerpunkt auf Industrie und Life-Science. Nun bringt sie ihre langjährige Expertise bei Talentor Austria ein, wo ihr Fokus auf Consulting und Business Development in CEE Ländern, Social Recruiting und Active Sourcing liegt. Neben dem abgeschlossenen Studium der Pädagogik verfügt Nadia Hagenova über Erfahrungen in der Erwachsenenbildung sowie im Projektmanagement und bietet Kunden und Kandidaten Cross Cultural Awareness und viel Leidenschaft an interessanten Gesprächen und innovativen Ansätzen. Sie spricht Deutsch, Englisch und Tschechisch. Über ihre neue Rolle sagt sie: „Bei Talentor wird großer Wert auf die persönliche Betreuung von Kunden und Kandidaten gelegt. Das entspricht genau meinem Motto: Professional services with personal touch.“

Über Talentor Austria GmbH

Talentor Austria ist ein Executive Search Unternehmen und Teil des Talentor International Netzwerkes mit Partnern in Europa, Nord- und Südamerika und Asien. Funktional hat Talentor Austria eine Spezialisierung auf mittlere und obere Managementsegmente sowie Branchen-Spezialisierungen in den Segmenten Industrie, Life-Science, IT/Telco und Consumer Goods.

Über Talentor International GmbH

Talentor International ist ein globales Netzwerk mit Fokus auf Executive und Professional Search. Das Headquarter befindet sich in Wien. Talentor ist in insgesamt 29 Ländern in Europa, Asien, Nord- und Südamerika sowie Afrika vertreten, wobei die Länderpräsenz stetig ausgebaut wird. Durch die Zusammenarbeit im Netzwerk verbindet Talentor die besten Führungskräfte mit den besten Organisationen der Welt. Dabei nutzen die Consultants für die Suche nach Kandidaten im mittleren und oberen Management das lokale Know-how der internationalen Talentor Partner. Schwerpunkte liegen in den Bereichen Industrie, Life-Science, IT, Digital und FMCG. Seit 2013 ist Talentor International eine Tochter des österreichischen Marktführers im Recruiting – epunkt.

