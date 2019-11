10. Bezirk: Susanne Marik singt Lieder von Hildegard Knef

Wien (OTS/RK) - Eine bewegende Hommage an die deutsche Sängerin, Schauspielerin und Autorin Hildegard Knef (1925 – 2002) wird am Samstag, 9. November, ab 18.00 Uhr, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) geboten. Die charmante Wiener Vokalistin, Entertainerin und Darstellerin Susanne Marik ehrt an dem Abend „die Knef“ mit einem liebevoll zusammengestellten Programm mit den besten Liedern des unvergessenen Stars. Bela Fischer wirkt als einfühlsamer Begleiter am Klavier mit. Organisator dieser nostalgischen Veranstaltung mit dem Titel „Eins und eins, das macht zwei...“ ist der Verein „Kultur 10“. Der Eintritt kostet 10 Euro („Musikbeitrag“). Auskünfte und Karten-Reservierungen: Telefon 0660/46 46 614. E-Mails an das ehrenamtlich arbeitende „Kultur 10“-Sekretariat: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Hildegard Knef - Offizielle Website: www.hildegardknef.de/

Sängerin Susanne Marik: www.susannemarik.at/wp/

Pianist Bela Fischer (MUK Privatuniversität): www.muk.ac.at/studienangebot/lehrende/details/bela-fischer.html

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

