Austriacus 2019: Die Nominierten für Österreichs großen Werbepreis stehen fest

WKÖ-Sery-Froschauer: Eingereichte Arbeiten versprechen hohe Qualität aus ganz Österreich

Wien (OTS) - Die Online-Jurierung für den Austriacus 2019 ist abgeschlossen: 65 Arbeiten haben es auf die Shortlist des österreichischen Bundeswerbepreises des Fachverband Werbung und Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) geschafft.

Die Gewinner des Austriacus 2019 in Gold, Silber oder Bronze werden auf dieser Basis in einer Schlussbeurteilung ermittelt. Die Mitglieder der Live-Jurierung bewerten dabei folgende Kriterien:

Kreativität

Strategie

Qualität der Umsetzung

Aussage am Punkt

Botschaft und Zielgruppenansprache

Umgang mit dem Medium: Innovative Ansätze

Vorsitzender der AUSTRIACUS-Jury ist auch in diesem Jahr der internationale Markenexperten Thomas Börgel. „Die bundesweite Austriacus-Jury setzt sich aus anerkannten Persönlichkeiten der Agenturszene, Medien, Marktforschung und Marketing zusammen. Auch deshalb ist es mir eine besondere Ehre, wieder den Juryvorsitz innezuhaben“, erklärt Börgel. Angelika Sery-Froschauer, Obfrau des Fachverbands Werbung unterstreicht: „Der Award ist mittlerweile eine Benchmark der österreichischen Kommunikationsbranche und stellt die Professionalität und Kreativität unserer nationalen Werbeszene eindrucksvoll unter Beweis. Wir sind alle schon sehr neugierig, wer sich tatsächlich über eine der Trophäen freuen darf. Die Qualität der eingereichten Arbeiten versprechen hohe Qualität, es wird es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen.“

Die Preisverleihung findet am 21. November 2019 im Rahmen der Austriacus-Gala in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien statt. (PWK529/ES)

Weitere Informationen www.bundeswerbepreis.at und www.wko.at/werbung

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center DMC

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe