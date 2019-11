Citizen Science Award-Tag am 19.11.: Führungen, Workshops und Vorträge zu spannenden Forschungsthemen

OeAD und sieben Forschungseinrichtungen laden ein

Wien (OTS) - Das Zentrum für Citizen Science im OeAD und sieben Forschungseinrichtungen laden Schulklassen und interessierte Citizen Scientists zu einem spannenden Citizen Science-Programm am 19. November 2019 in Wien ein. Geboten werden Vorträge und Workshops zu Themen wie Plastikmüll, Food Culture und der heimischen Vogelwelt. Als besonderes Highlight wartet eine Schnitzeljagd nach Schrift im öffentlichen Raum.

Forschung hautnah erleben! Der 19.11. bietet nicht nur Schulklassen sondern auch allen an den verschiedenen Forschungsthemen interessierten Personen von 9 bis 15 Uhr die Möglichkeit, jene Forschungsreinrichtungen mit ihren Forschungsaktivitäten näher kennenzulernen, die heuer ein Citizen-Science-Projekt durchgeführt haben: die Umweltschutzorganisation Global2000, das International Center for Archival Research (ICARUS) gemeinsam mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, das Umweltbundesamt gemeinsam mit dem International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), die Universität Wien, die Veterinärmedizinische Universität Wien sowie die Akademie der bildenden Künste gemeinsam mit dem Volkskundemuseum Wien.



Die teilnehmenden Projekte und das facettenreiche Programm finden Sie hier.

Anmeldung zu allen Programmpunkten erforderlich.

Citizen Science Award-Tag am 19.11.: Forschung hautnah erleben

Geboten werden Vorträge und Workshops zu Themen wie Plastikmüll, Food Culture und der heimischen Vogelwelt. Als besonderes Highlight wartet eine Schnitzeljagd nach Schrift im öffentlichen Raum.



Datum: 19.11.2019, 09:00 - 15:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://youngscience.at/de/awards-guetesiegel/citizen-science-award/citizen-science-award-tag-2019/

Rückfragen & Kontakt:

OeAD (Österreichischer Austauschdienst)-GmbH

Mag. Petra Siegele

Leitung Public Science

01/53408-430

petra.siegele @ oead.at

www.oead.at