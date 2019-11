Science-Industry Talk 2019 am IST Austria, 19. November: Capturing Serendipity

Veranstaltungsankündigung

Klosterneuburg (OTS) - Um die glücklichen Zufälle in der Forschung einzufangen, benötigt es ein Umfeld, das Kreativität und Exzellenz fördert, sowie eine offene Haltung, um vielversprechende Technologien zu erkennen. Der Übergang von Forschungsergebnissen in eine industrielle Anwendung benötigt vielfältige Formen der Unterstützung. Wie dieses Umfeld und die Unterstützung erreicht werden können, wird beim Science-Industry Talk 2019 diskutiert, der gemeinsam vom Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) und der Industriellenvereinigung (IV) organisiert wird.

Babak Parviz, Vizepräsident von Amazon, und Dorothee von Laer vom erfolgreichen Startup ViraTherapeutics werden ihre Erfahrungen in Bezug auf Technologietransfer vorstellen. Gemeinsam mit ProfessorInnen und Alumni des IST Austria diskutieren sie die am IST Austria etablierte Innovationsinfrastruktur und mögliche industrielle Anwendungen ihrer aktuellen Spitzenforschung.

Datum: Dienstag, 19. November, 2019, 18:00 – 20:00 Uhr, danach Meet & Greet the Speakers

Ort: Institute of Science and Technology Austria (IST Austria), Raiffeisen Lecture Hall, Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg

Website und Registrierung: www.ist.ac.at/sit19

