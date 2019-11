Corinna Milborn startet mit neuem Talk: "Milborn" am Montag um 21:00 Uhr auf PULS 24

Vor kurzem erst mit der MedienLÖWIN 2019 für ihr bisheriges Lebenswerk ausgezeichnet, präsentiert Corinna Milborn ihr neues wöchentliches Talk-Format „Milborn“ erstmals auf PULS 24.

Wien (OTS) - Corinna Milborn lädt in ihrem neuen Talk "Milborn" Politiker und politisch aktive Gäste zum Interview:



„Ich freue mich, neben dem konfrontativen Format „Pro und Contra“ in meiner neuen Sendung auf tiefergehende Gespräche. Ich werde jeweils eine Politikerin oder einen Politiker zu Gast haben, mit dem ich ausgehend von aktuellen Anlässen ein grundsätzlicheres Gespräch führe, und zwei weitere Gäste, die in der Woche aufgefallen sind, aber keine aktiven PolitikerInnen sind: WissensschaftlerInnen, AutorInnen, AktivistInnen, die man sonst in News-Sendungen vielleicht nicht sieht.



Neuer Talk mit neuem Konzept:



Anders als bei ihrem Talk "Pro und Contra" setzt die Infochefin bei "Milborn" auf aufeinander folgende Einzelinterviews: "Ich spreche mit den Gästen hintereinander, sie können nachfragen und aufeinander reagieren, aber nicht in eine Konfrontation einsteigen", so Milborn.



In ausführlichen Einzelgesprächen werden politische und gesellschaftspolitische Themen erörtert, analysiert und hinterfragt. Gäste, die derzeit das Meinungsfeld in Österreich bestimmen, von aktiven PolitikerInnen bis hin zu WissenschaftlerInnen und ExpertInnen, erklären ihren aktuellen Standpunkt.



"Ich verspreche mir von der Sendung tiefergehende Einblicke in die Politik und eine Bühne für interessante Menschen im Land, die man kennenlernen sollte", so die PULS 24-Infochefin.



Die ersten Gäste bei "Milborn" am Montag um 21:00 Uhr sind:



Michael Ludwig, Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien. Im Herbst 2020 stellt sich Michael Ludwig erstmals der Wiener- Landtags und Bürgermeisterwahl.

Melissa Yanmis: Kurdische Frauen-Aktivistin aus Tirol. Yanmis engagiert sich für Waisenkinder im Irak und in Syrien.



Konrad Kramar: Journalist und Autor: 30 Jahre nach dem Mauerfall steht das vereinte Europa vor einer neuen Spaltung in Ost und West, Nord und Süd. Kramar machte sich vor Ort auf die Suche nach den historischen Wurzeln der aktuellen Krisen von Ungarn bis zum Brexit und schrieb ein Buch darüber.



"Milborn" - Der Polit-Talk, am Montag, 11. November um 21:00 Uhr auf PULS 24



