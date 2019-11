AVISO: PK „10 Vorschläge, 10 Geschichten für eine neue Regierung“

Armutskonferenz zeigt auf, was gegen Armut wirkt. Und was in ein gutes Regierungsprogramm gehört.

Die Armutskonferenz zeigt auf, was gegen Armut wirkt. Und was in ein gutes Regierungsprogramm gehört.Unsere Erfahrungen und Geschichten aus der sozialen Praxis bieten Grundlage für die Not-Wendigen Maßnahmen.

Mit:

Daniela KERN-STOIBER, bOJA – bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit

Doris PETTIGHOFER, Plattform für Alleinerziehende

Maria RÖSSLHUMER, Autonome österr Frauenhäuser

Stephanie SCHEBESCH-RUF, Katholische Jungschar Österreich

Maria FITZKA-REICHART, ASB Schuldnerberatungen

Christian AIGNER, VertretungsNetz – Erwachsenenvertretung

Martin SCHENK, Diakonie Österreich

Vera HINTERDORFER, Plattform der Armutsbetroffenen „Sichtbar Werden“

Erich FENNINGER, Volkshilfe Österreich

Albert BRANDSTÄTTER, Lebenshilfe Österreich

Was trägt zur sozialen Sicherheit bei?

Was hilft?



PK „10 Vorschläge, 10 Geschichten für eine neue Regierung“

Datum: 12.11.2019, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Die Armutskonferenz.

Wir begleiten und unterstützen 500.000 Menschen im Jahr.

www.armutskonferenz.at

01/4026944 oder 0664/5445554