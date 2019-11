Tappy Technologies verbündet sich mit Mastercard, um Bezahlfunktionalität mit Mode-Wearables zu integrieren

Hongkong und Singapur (ots/PRNewswire) - Tappy Technologies, der in Hongkong ansässige Anbieter von tragbaren und digitalen Bezahllösungen, hat heute eine strategische Partnerschaft mit dem innovativen Finanztechnologieunternehmen Mastercard für die Asien-Pazifik-Region verkündet.

Beide Unternehmen wollen zunächst kontaktlose Bezahlfunktionalität für analoge Uhren entwickeln, später sollen vielfältige Optionen für kontaktlose Modeaccessoires folgen.

Mit der patentierten Technologie von Tappy lassen sich kontaktlose Bezahlchips in praktisch jedes Modeaccessoire integrieren. Dadurch entstehen Wearables mit Bezahlfunktionalität. Durch die Partnerschaft mit Mastercard ist Tappy in der Lage, seine Technologieplattform mit der Tokenisierungsplattform Mastercard Digital Enablement Service (MDES) zu integrieren. Auf diese Weise lassen sich finanzielle Legitimationsdaten für mechanische und digitale Uhren tokenisieren, damit sie zur kontaktlosen Bezahlung bei Mastercard-Händlern verwendet werden können.

"Modebewusste Verbraucher sind daran interessiert, dass ihre bevorzugten Marken ihre Uhren, ihren Schmuck und andere Accessoires mit Bezahlfunktionalität ausstatten. Unsere Partnerschaft mit Mastercard bedeutet, dass Modemarken einfach auf diese Verbraucheransprüche reagieren und aus diesem Zukunftstrend Kapital schlagen können", sagte Wayne Leung, CEO von Tappy Technologies Ltd.

Im ersten Halbjahr 2020 will Timex Group seine ersten Uhren mit Bezahlfunktionalität in verschiedenen Kollektionen und mit separat verkauften Armbändern auf Timex.com anbieten.

"Seit 165 Jahren kreieren wir stilvolle, hochwertige Uhren in zahlreichen Kollektionen, die unsere Kundschaft liebt", sagte Shawn Lawson Cummings, SVP Advanced Technology, Timex Group. "Durch unsere Kollaboration mit Tappy können wir jetzt Uhren mit bequemer Bezahlfunktionalität anbieten, wodurch wir die Beziehung mit unseren Kunden auf ein neues Niveau anheben. Mit dem größeren Funktionsumfang ist es für sie einfacher, mit der Welt um sie herum zu interagieren."

Mit Mastercard Engage strebt Mastercard Partnerschaften mit Finanztechnologieunternehmen wie Tappy an, ein Technologieanbieter, der Bezahllösungen für Wearables und die Modewelt entwickelt.

Mastercard Engage ist ein erfolgreiches globales Programm, das nach qualifizierten Technologiepartnern sucht und sie mit Tausenden Mastercard-Kunden zusammenführt, um sie bei der geschäftlichen Skalierung zu unterstützen. Mastercard Engage ist Teil der Mastercard Accelerate-Plattform, ein Paket aus Programmen und Lösungen für die unterschiedlichen Anforderungen von Finanztechnologieunternehmen, damit diese in einem sprunghaften Wettbewerbsumfeld skalieren und ihre Produkte schneller auf den Markt bringen können.

"Die Kombination aus Tappys innovativen Lösungen und Mastercards Technologie für Zahlungsabwicklung und sichere Tokenisierung ist ein erstklassiges Beispiel dafür, wie der Fintech-Sektor durch starke Partnerschaften vorangebracht wird. Mastercards Vorstoß auf den Wearables-Markt untermauert unseren Fokus auf kontaktlosen Zahlungsverkehr. Über die Mastercard Accelerate-Plattform liefern wir verschiedene Lösungen, mit denen Finanztechnologieunternehmen die nächste Erfolgsstufe erklimmen und ihr Geschäft noch schneller skalieren können, beispielsweise durch schlagkräftige Ressourcen, Tools und Einblicke", sagte Ben Gilbey, Senior Vice President, Digital Payments and Labs, Asia Pacific.

Informationen zu Tappy Technologies

Tappy Technologies (Tappy Tech oder "Tappy") ist ein weltweit führender Befähiger von tragbaren Bezahllösungen mit Verbindungen zu Banken und Kartennetzwerken. Sein operatives Geschäft erstreckt sich auf Nordamerika und die Regionen APAC und EMEA. Tappys digitale White-Label-Angebote und Hardwarelösungen erfüllen industrielle Sicherheitsstandards und sind durch Industrieverbände zertifiziert, darunter PCI und EMVCo.

Informationen zu Mastercard

Mastercard (NYSE: MA, www.mastercard.com) ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Unser globales Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Kartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Folgen Sie uns auf Twitter @MastercardAP, reden Sie mit im Beyond the Transaction Blog und abonnieren Sie die neuesten Nachrichten im Engagement Bureau.

Informationen zur Timex Group

Timex Group entwirft, produziert und vermarktet innovative Uhren auf der ganzen Welt. Timex Group ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Middlebury (Connecticut, USA), das mehrere operative Niederlassungen betreibt und weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Unternehmen der Timex Group bilden zusammen eine der größten Uhrenmanufakturen der Welt und stellen Uhren unter verschiedenen namhaften Marken her, darunter Timex, Nautica, Guess, GC, Salvatore Ferragamo, Versace, Versus und Ted Baker.

