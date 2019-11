Oö. Volksblatt: "Geldspritze für Ärzte" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 7. November 2019

Linz (OTS) - Österreichs Jungärzte beurteilen ihre Ausbildung also mit der Schulnote Gut, in OÖ sind die Ergebnisse zwar besser, aber laut Ärztekammerpräsident gebe es auch hier Luft nach oben. Ärztemangel und Arbeitsüberlastung werden als Gründe dafür genannt, dass die Evaluierung kein Sehr Gut ergeben hat. Nun werden vorschnell erneute Rufe nach einer Erhöhung der Studienplätze laut, die aber in der betroffenen Ärzteschaft wenig bis keine Zustimmung finden.

Mit gutem Grund, wen man der Ärztekammer glauben mag: Denn für die Basisausbildung gebe es oftmals gar nicht genug Plätze. Das heißt im Umkehrschluss, dass viele fertige Medizinstudenten dann in Nachbarländer flüchten – die Rede ist von mehr als einem Drittel der Absolventen – und somit auch später nicht mehr unserem Gesundheitssystem als Ärzte zur Verfügung stehen.

Die Mehrkosten für eine Aufstockung der Studienplätze – eine Verdoppelung wird mit rund 750 Millionen Euro beziffert – wären demnach wohl besser in die Qualität der Ausbildung investiert. Oder in die Administration, denn unsere Ärzte müssen laut Eigenaussagen überdurchschnittlich viel Zeit für Tätigkeiten investieren, die nicht unbedingt ein Arzt erledigen muss. Also sollte man eine Geldspritze für die Ärzte doch sehr gezielt und überlegt einsetzen.

