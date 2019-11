KORREKTUR: Sonntag, 10.11. - 16 Uhr Grüne PK mit Werner Kogler nach Erweitertem Bundesvorstand

Wien (OTS) - Korrektur zu OTS 0152: Es muss richtigerweise heißen: Der erweiterte Bundesvorstand setzt sich aus dem 8-köpfigen Bundesvorstand, jeweils einer/m VertreterIn der Abgeordneten zum Nationalrat, des Europaparlaments, der ethnischen Minderheiten und der Grünen Bildungswerkstatt sowie jeweils zwei VertreterInnen der Landesparteien zusammen.



Einladung zur Grünen Pressekonferenz mit Bundessprecher Werner Kogler nach dem Erweiterten Bundesvorstand.

Am Sonntag, 10.November, tagt ab 12:00 Uhr der erweiterte Bundesvorstand der Grünen in der Urania in Wien.

Die 29 Delegierten werden dort die Ergebnisse der Sondierungen mit der ÖVP diskutieren und eine Entscheidung über den möglichen Eintritt in Koalitionsverhandlungen treffen. Die Sondierungsgruppe wird dem EBV ein Resümee der Gespräche präsentieren und dieses zur Debatte vorlegen.

Der erweiterte Bundesvorstand setzt sich aus dem 8-köpfigen Bundesvorstand, jeweils einer/m VertreterIn der Abgeordneten zum Nationalrat, des Europaparlaments, der ethnischen Minderheiten und der Grünen Bildungswerkstatt sowie jeweils zwei VertreterInnen der Landesparteien zusammen. Die Entscheidungen im EBV werden mit einfacher Mehrheit getroffen.

Im Anschluss findet um 16:00 eine Pressekonferenz mit Bundesprecher Werner Kogler statt.

Zeit: 10.11.2019, 16:00

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien



Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen.

