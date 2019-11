NEOS: Österreich muss sich an EU-Zeitverwendungsstudie beteiligen

Henrike Brandstötter: „Im Sinne evidenzbasierter Frauenpolitik brauchen wir aktuelle Daten zur Verteilung von unbezahlter Arbeit.“ – NEOS bringen Antrag ein.

Wien (OTS) - „Als Verfechterinnen und Verfechter evidenzbasierter Politik freut es uns NEOS, dass Eurostat an einer neuen Zeitverwendungsstudie von Männern und Frauen arbeitet. Umso befremdlicher ist es, dass Österreich zögert, daran teilzunehmen“, so NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter. „Es gibt in Österreich nur wenige und veraltete Daten über die Verteilung unbezahlter Arbeit, die vor allem von Frauen geleistet wird, wie Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen und Haushalt. Die letzte entsprechende Zeitverwendungsstudie ist zehn Jahre alt. Für eine evidenzbasierte Frauenpolitik und eine wissenschaftlich fundierte Arbeitsbasis für künftige Ministerinnen und Minister sowie Abgeordnete ist es deshalb unerlässlich, dass Österreich entsprechende Daten erhebt, die auch europaweit vergleichbar sind. Wir NEOS unterstützen selbstverständlich die Forderung zahlreicher renommierter Wissenschaftlerinnen und Expertinnen.“

NEOS werden einen entsprechenden Antrag im Nationalrat einbringen.

