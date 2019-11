Avantgarde Properties ist der große Gewinner bei den European Property Awards 2019

Wien/London (OTS) - Vor wenigen Tagen fand im exklusiven Royal Lancaster Hotel in London die jährliche Verleihung der European Property Awards statt. Im Rahmen einer Galaveranstaltung wurden die nationalen Gewinner des begehrten Immobilienpreises bekannt gegeben. Die höchste Auszeichnung, der Five-Star-Award, in den Kategorien „Bestes Immobilienbüro Österreich“ und „Bestes Immobilien-Marketing Österreich“ ging an Avantgarde Properties. Auch der professionelle Webauftritt von Avantgarde Properties wurde gleich zweimal von der Fachjury ausgezeichnet.

„Ich bedanke mich bei den Veranstaltern für eine atemberaubende Show und freue mich sehr über die zahlreichen Auszeichnungen an diesem Abend“, sagt Sophie Karoly (Geschäftsführer von Avantgarde Properties, Expertin für Marketing und Kommunikation). Der Gewinn der insgesamt vier European Property Awards ist „der Verdienst unseres professionellen und hoch-engagierten Teams“, so Karoly weiter. „Mit viel Erfahrung, Kompetenz und Feingefühl erarbeiten unsere Experten die perfekte Vermarktungsstrategie und setzen gezielte Maßnahmen für die erfolgreiche Vermittlung einer Immobilie. Dabei schöpfen wir aus einem breiten Spektrum an Möglichkeiten – angefangen von hochwertigen Publikationen, wie dem Avantgarde Katalog und dem Christie’s Real Estate Magazin, über eine innovative Webseite mit professionellen Fotoreportagen und Immobilienvideos bis hin zu Virtual Reality.“

Avantgarde Properties ist für die Vermarktung außergewöhnlicher Liegenschaften bekannt und gilt als führendes Immobilienunternehmen im Premium- und Luxussegment. Zahlreiche prominente Kunden aus dem In- und Ausland vertrauen und empfehlen Avantgarde Properties. Als exklusiver Kooperationspartner von Christie’s International Real Estate ist das österreichische Immobilienunternehmen mit seinem Portfolio auch an wichtigen internationalen Standorten und Events präsent. Die preisgekrönte Webseite des Wiener Unternehmens, AvantgardeProperties.com, gilt als die Plattform für die schönsten und begehrtesten Immobilien – darunter Luxusvillen und Penthäuser, historische Liegenschaften, exklusive Neubauprojekte und Prestigeprojekte im In- und Ausland.

