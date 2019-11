AVISO: "Wiener Wirtschaft for Future" präsentiert Maßnahmen zu Umwelt- und Klimaschutz

Wien (OTS) - Die Wirtschaftskammer Wien lädt die Medien ganz herzlich am Dienstag, 12. November 2019 um 8.30 Uhr zur ersten Pressekonferenz der Initiative „Wiener Wirtschaft für Future“ auf den WKO Campus (Karl-Dittrich-Saal, Währinger Gürtel 94, 1180 Wien) ein.



Der Wiener Standortanwalt Alexander Biach und WKW-Vizepräsident Kari Kapsch präsentieren dort die neu gegründete Initiative „Wiener Wirtschaft for Future“ und konkrete Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz von und für die Wirtschaft .



Die Pressekonferenz findet unmittelbar vor dem Start der 1. Kinder Energie- und Umweltwoche statt, bei der mehr als 1.000 Wiener Schülerinnen und Schüler angemeldet sind. Im Rahmen der Veranstaltung wird es Podiumsdiskussionen und Workshops geben, die den jungen Menschen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimagerechtigkeit näher bringen.



Wiener Wirtschaft for Future - Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Wann: Dienstag, 12. November 2019 um 8.30 Uhr

Dienstag, 12. November 2019 um 8.30 Uhr Wo: Karl-Dittrich-Saal, WKO Campus (WIFI), Währinger Gürtel 94, 1180 Wien

Ihre Gesprächspartner:

Alexander Biach , Wiener Standortanwalt und Direktorstellvertreter der Wirtschaftskammer Wien

, Wiener Standortanwalt und Direktorstellvertreter der Wirtschaftskammer Wien Kari Kapsch, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ersuchen um Rück- und Anmeldung an presse@wkw.atoder per Telefon an 01/51450-1814

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Christian Wenzl

Presse und Newsroom

01 51450 1585

christian.wenzl @ wkw.at

wko.at/wien/presse