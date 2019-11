Goldener Rathausmann für Eric Kandel

Wien (OTS/RK) - Bürgermeister Michael Ludwig hat heute, Mittwoch, den Goldenen Rathausmann an Eric Kandel verliehen. Der in Wien als Erich Richard Kandel geborene, von den Nazis vertriebene Medizin-Nobelpreisträger nahm einen Tag vor seinem 90. Geburtstag die Ehrung des Wiener Bürgermeisters im Bürgermeister-Büro entgegen. An der Feier nahmen Kandels Gattin Denise und Tochter Minouche sowie Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker teil. Der Psychiater, Physiologe, Neurowissenschafter und Verhaltensbiologe wurde im Jahr 2000 mit dem Nobelpreis für Entdeckungen von Signalübertragungen im Nervensystem ausgezeichnet. Kandel ist Professor für Neurowissenschaften an der Columbia University in New York City und dort immer noch aktiv. Er gilt als einer der führenden Experten in der Demenz-Forschung weltweit. Seine Buch "Was ist der Mensch?" ist das österreichische Wissenschaftsbuch des Jahres 2019 in der Kategorie Medizin. Kandel, der in der Öffentlichkeit stets mit Mascherl um den Hals auftritt, ist Träger des Österreichischen Ehrenzeichens für Wissenschaft und Kunst und seit 2009 Ehrenbürger der Stadt Wien.

Bürgermeister Ludwig würdigte bei der Überreichung des Goldenen Rathausmanns die wichtigen Leistungen Kandels im Bereich der Wissenschaft. „Heute ist aber auch die Gelegenheit sich zu bedanken, dass Sie der Stadt Wien, trotz der negativen Erinnerungen die Sie in ihrer Kindheit gemacht haben, verbunden geblieben sind“, sprach der Bürgermeister die Vertreibung Kandels aus Wien durch die Nazis an. 1939 flüchtete Kandel als Neunjähriger mit seinem älteren Bruder in die USA zu seinen Großeltern. „Ich hatte Furcht davor, die Straße zu überqueren, aber ich ging mit meinem 14-jährigen Bruder über den Atlantik“, berichtete er. Zu den Neurowissenschaften kam Kandel auch durch sein Interesse an Sigmund Freud, dessen berühmte Praxis in der Berggasse sich ganz in der Nähe der Elternwohnung Kandels befand. Der Wissenschafter ist auch im hohen Alter immer noch beruflich aktiv und begibt sich fünfmal wöchentlich an seinen Arbeitsplatz in der Columbia University. Den Weg zwischen Wohnort und Universität legt er dabei immer zu Fuß zurück. „Ich gehe viel, das hält mich jung", verrät Kandel das Geheimnis seiner körperlichen und geistigen Fitness.

Kandel betonte in seinen Dankesworten, dass ihm diese Auszeichnung große Freude bereite, da er mit Wien „nicht nur bittere, sondern auch süße Erinnerungen an meine Kindheit“ verbinde. Deshalb seien ihm die Ehrenbürgerschaft der Stadt Wien und der Goldene Rathausmann unter seinen zahlreichen Preisen, die er im Laufe seines Lebens erhalten habe, „besonders wichtig“. „Ich habe mich mittlerweile mit Österreich versöhnt, meine Liebe zu Wien ist in den vergangenen Jahrzehnten immer größer geworden“, sagte Kandel. 1945 wurde Kandel nach seinem erzwungenen Weggang amerikanischer Staatsbürger, nahm aber vor wenigen Jahren wieder die österreichische Staatsbürgerschaft an.

