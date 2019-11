styria digital one erweitert Portfolio in Österreich, Kroatien & Slowenien

Außerdem u.a. Sportaktiv & Austrowetter, AT-Traffic der STYRIA-Portale & kroatischen Marktführer 24sata & Vecernji list, zurnal24.si & Med.Over.Net

Wien (OTS) - Die Styria Media Group dominiert seit Jahren den Print- und Digital-Medienmarkt in Kroatien mit über 500.000 Zeitungslesern und rund 2,3 Mio. Digital-Usern, was eine digitale Reichweite von mehr als 85 Prozent bedeutet. Absolute Nummer 1 in den Bereichen Print, Online, Mobile, Social und Online-Video ist die im Jahr 2005 gegründete Medienmarke 24sata („24 Stunden“). Sie ist mittlerweile in allen Altersgruppen und bei Männern ebenso wie Frauen das beliebteste Printmedium und Onlineportal. Vor allem auch die jüngeren Zielgruppen, Millennials und die Generation Z fühlen sich durch die laufenden Innovationen im Digital- und Eventbereich sehr von 24sata angesprochen. Die digitale Nummer 2 in Kroatien ist das traditionsreiche Schwesterunternehmen Vecernji list, das Qualitätsmedium am kroatischen Markt. Die Printausgabe ist die meistverkaufte Zeitung im Segment der Opinion Leader, der besonders attraktiven Zielgruppe der höher Gebildeten und Besserverdiener. Mit Anfang November hat die styria digital one (sd one) die Vermarktung des AT-Traffics auf 24sata.hr und vecernji.hr übernommen. Auch den AT-Traffic der slowenischen STYRIA-Portale zurnal24.si und med.over.net wird die sd one künftig vermarkten. Žurnal24 ist die Nummer zwei in Sloweniens Reichweiten-Ranking MOSS, Med.Over.Net die Nummer acht und damit das größte Webforum Sloweniens, das seinen Nutzern Informationen und Antworten zum Thema Gesundheit, Ernährung und Bewegung bietet. Im Doppelpack sind die zwei STYRIA-Portale digitaler Marktführer in Slowenien - mit rund 750.000 Unique Usern im Monat.

styria digital one Geschäftsführerin Xenia Daum freut sich sehr über die grenzüberschreitende Kooperation: „Erst Anfang September haben wir die Vermarktung des AT-Traffics der deutschen Burda Lifestylemedien übernommen. Nun erweitern wir unser Netzwerk auch Richtung Süden. Wir freuen uns, ab sofort die zwei Top-Newsportale Kroatiens, die STYRIA-Portale von 24sata und Vecernji list, sowie die ebenfalls zum STYRIA-Konzern gehörenden slowenischen Marktführer Žurnal24 und Med.Over.net in unserem Portfolio anbieten zu können. Und auch die neuen österreichischen Webseiten in unserem Netzwerk sind eine tolle Ergänzung für unsere Kunden. Sportaktiv.com ist der Ratgeber im Hobbysport und austrowetter.at das heimische Wetter-Service von UBIMET. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!“

Sportaktiv.com ist mit rund 150.000 Unique Usern und mehr als 52.000 Facebook-Fans die führende heimische Community-Plattform für Aktivsport. Sie richtet sich an Österreichs Hobby- und Freizeitsportler im deutschsprachigen Raum und bietet alle Informationen zum Thema Aktivsport kombiniert mit Vorschlägen für den Aktivurlaub und passenden Hotel-Empfehlungen.

Und die austrowetter.at-Mutter UBIMET ist vom ehemaligen österreichischen Start-up zum heute internationalen Wetterdienst, mit Headquarters in Wien, und Kompetenzzentrum für Meteorologie und Unwetterwarnungen gewachsen. Das mittlerweile durch die sd one vermarktete Netzwerk umfasst neben dem Neuzugang austrowetter.at auch uwz.at und den AT-Traffic von wetter.tv, morecast.com und anderen Wetter-Plattformen von Österreichs Nachbarländern.

styria digital one ist Österreichs führende Onlinevermarktungsgemeinschaft und innovativer Sparring-Partner für Unternehmen in der Digitalisierung. Die sd one verantwortet die digitale Vermarktung der österreichischen ‚Styria Media Group‘-Portale wie kleinezeitung.at, DiePresse.com, ichkoche.at, wienerin.at, ligaportal.at, uvm. sowie externer Online-Angebote wie der Burda Lifestyle Medien, Media in Progress, volume.at, wetter.tv, uvm. Für zahlreiche namhafte Kunden aus allen Branchen betreut die sd one die Konzeption, Umsetzung und Erfolgsmessung von Digital-Kampagnen inkl. Content-Erstellung sowie die Entwicklung von Digitalisierungsstrategien und neuen Kommunikationslösungen und Werbeprodukten. Das große Medien- und Kunden-Netzwerk, die vielfältige Digital-Expertise und die Vernetzung mit der Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation machen die sd one zu einem vertrauenswürdigen und verlässlichen Partner für sämtliche digitalen Lösungen aus einer Hand. www.sdo.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Warnick-Kolar | julia.warnick-kolar @ sdo.at | T: 01 / 60117 – 280

Thomas Goiser | thomas @ goiser.at | T: 0664 / 2410268