ORF-Programmpräsentation 2020 (1) – Highlights aus Information, Kultur, Sport und Unterhaltung

Wien (OTS) - Ob Podcast oder TVthek, ob Live-Stream oder Video-on-Demand, ob mobiles Endgerät oder Fernsehcouch im Wohnzimmer, ob Web-App oder Live-Event – 2020 bieten alle ORF-Channels in TV, Radio und online in den Programmsäulen Information, Kultur, Sport und Unterhaltung eine Vielzahl rot-weiß-roter Highlights, die der ORF im Rahmen der „Programmpräsentation 2020“ offiziell vorstellt.

Internationale, nationale und regionale Politik von „Bundesland heute“ bis zum weltweiten Korrespondentennetz – 2020 können sich die Österreicherinnen und Österreicher wieder auf die trimediale Berichterstattung verlassen. ORF 1 startet ein wöchentliches News-Magazin, baut die „Dok 1“-Eigenproduktionen aus, zeigt das Reportage-Format „Das Leben ist schön“, verstärkt den Eigenanteil der Unterhaltung am Vorabend mit „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ und bringt die großen Show- und Sportevents von „Dancing Stars“ über Skisport und Formel 1 bis zur Fußball-EM. Dazu heimische Film- und Serienpremieren wie „Freud“, „Walking on Sunshine“ und „Wischen ist Macht“. In ORF 2 feiern „Vienna Blood“, die Fortsetzung von „Maria Theresia“ und zahlreiche weitere ORF-Filme und -Serien ebenso Premiere wie neue Musik- und Kochshows mit Karl Ploberger, Andy Borg und Silvia Schneider, neue „Universum“-Produktionen, der ORF-Schwerpunkt zu „75 Jahre Kriegsende“, der österreichweite „Kultursommer“ oder „Bürgeranwalt spezial“.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Die Programmpräsentation führt eindrucksvoll die gesamte Bandbreite des ORF-Angebots vor Augen und zeigt in geballter Form, warum der ORF einer der erfolgreichsten öffentlich-rechtlichen Sender Europas ist. Zielgruppengerecht präsentieren die unterschiedlichsten trimedialen ORF-Angebote Highlights der Content-Säulen Information, Kultur, Sport und Unterhaltung. Diese Vielzahl öffentlich-rechtlicher Benchmark-Produktionen entsteht im Auftrag unserer Stakeholder – der Österreicherinnen und Österreicher, die uns, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF, ihr tägliches Vertrauen entgegenbringen. Dieses ist unser höchstes Gut im tagtäglichen Wettbewerb Hunderter empfangbarer Sender.“

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Programm 2020: geliebt Bewährtes, ersehnt Innovatives – von den ,Vorstadtweibern‘ zu ,Walking on Sunshine‘ zum neuen ‚Putzfeger‘ ,Wischen ist Macht‘, vom ,Kabarettgipfel‘ zu ,Fakt oder Fake‘ im Blumenstrauß der Neuerungen. Und wer will nicht in Abgründe der menschlichen Seele durch Freuds Brille, auf Maria Theresias Schachzüge oder zu ,Vienna Blood‘ blicken? Oder in österreichische Lebenswelten mit ,Dok 1‘ und in Hauptabend-Fälle mit dem ,Bürgeranwalt‘ eintauchen? Viel Vergnügen!“

Oliver Böhm, CEO der ORF-Enterprise: „Das neue Programm des ORF bietet Höhepunkte für alle Österreicherinnen und Österreicher. Die Medien des ORF sind mit qualitativ hochwertigen, journalistisch verlässlichen und attraktiven Inhalten auf den vier Programmsäulen Information, Kultur, Unterhaltung und Sport der starke Partner für die werbetreibende Wirtschaft, um alle Zielgruppen im rot-weiß-roten Umfeld zu erreichen, dem die Österreicherinnen und Österreicher täglich ihr Vertrauen schenken: im Fernsehen, Radio und dem größten Online-Nachrichtennetzwerk des Landes.“

