„Medienlöwe 2019“ für multimedialen ORF-Schwerpunkt „100 Jahre Frauenwahlrecht“

Wien (OTS) - Das ORF-Redaktionsteam des multimedialen Programmschwerpunkts „100 Jahre Frauenwahlrecht“ wurde gestern, Dienstag, dem 5. November 2019, bei der Gala im Vorfeld des Journalistinnenkongresses mit dem „Medienlöwen 2019“ ausgezeichnet. „Lange vorbereitet und exakt konzertiert, in unterschiedlichsten Formaten und Programmschienen, zeigt der ORF hier Frauen-Mut und unterstützt die Forderung nach gleichberechtigter Teilhabe an allen politischen und gesellschaftlichen Prozessen – im historischen Kontext ebenso wie mit aktueller Relevanz“, so die Jurybegründung.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Ich danke allen im ORF, die diese außergewöhnliche Programmvielfalt erschaffen, geplant, beworben und unterstützt haben – wir haben aufgezeigt, dass die multimediale Breite uns auszeichnet. Ich bin mit allen Kolleginnen und Kollegen stolz auf diesen Preis!“

Der Programmschwerpunkt im Überblick

Die ORF-2-TV-Berichterstattung umfasste u. a. ein „IM ZENTRUM“ zum Thema „Der Kampf um Gleichberechtigung: Fortschritt, Rückschritt, Stillstand?“, die „ZIB 2 History: Halbe Sache? Vom Frauenwahlrecht zur Gleichberechtigung“, die „dokFilm“-Erstausstrahlung „Ich bin hier die Bossin“, die „Universum History“-Neuproduktionen „Die Unbeugsamen – Drei Frauen und ihr Weg zum Wahlrecht“ und „Rebellion der Frauen – Der lange Kampf ums Wahlrecht“ sowie die ORF-Premieren der Spielfilme „Die göttliche Ordnung“ und „Suffragette – Taten statt Worte“. ORF III zeigte u. a. die „Baumeisterinnen der Republik“-Porträts über Johanna Dohnal und Adelheid Popp, die Dokumentation „Wien. Stadt der Frauen“ und ein „DialogForum“ unter dem Motto „Raise Your Voice!“.

In Ö1 standen mehr als 30 Sendungen und die 52-teilige Miniaturen-Reihe „Frauenmacht – Frauen machen Politik“ auf dem Programm. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT widmeten sich „100 Jahre Frauenwahlrecht“ in Storys im Rahmen ihrer aktuellen Berichterstattung. Darüber hinaus steht auf der ORF-TVthek im Bereich „History“ das Videoarchiv „Starke Frauen: Porträts, Kämpfe und Errungenschaften“ zur Verfügung.

