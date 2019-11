„Kultur-Bäume“ im Lainzer Tiergarten – BV-Stv. Matthias Friedrich (SPÖ) pflanzt 100 neue Bäume in Hietzing

Wien (OTS/SPW-K) - Auf Initiative des stellvertretenden Bezirksvorstehers in Hietzing, Matthias Friedrich (SPÖ), erfolgte heute bei strahlendem Sonnenschein der Spatenstich für den Kulturpfad im Lainzer Tiergarten. Dort werden in den kommenden drei Jahren insgesamt 100 Bäume gepflanzt, die nach Künstlerinnen und Künstlern benannt sind. Die ersten 30 Kultur-Bäume wurden heute im Beisein von DI Andreas Januskovecz, Forstdirektor der Stadt Wien, Mag. Josef Taucher, Klubvorsitzender der SPÖ Wien, und Matthias Friedrich, stellvertretender Bezirksvorsteher in Hietzing, gesetzt.

Die sogenannten Kultur-Bäume, die in den kommenden Jahren Schritt für Schritt im Lainzer Tiergarten gepflanzt werden, spenden nicht nur Schatten und saubere Luft an heißen Sommertagen, sondern würdigen Künstlerinnen und Künstler aus dem Bezirk. Insgesamt 100 Sommerlinden werden in den nächsten drei Jahren in Form einer Allee gepflanzt. Das Besondere ist: jeder Baum trägt den Namen einer Künstlerin/ eines Künstlers, die/der im Bezirk geboren, gelebt, gewirkt oder ihre/seine letzte Ruhe gefunden hat.

„Ich freue mich, dass der Hietzinger Kulturpfad endlich Realität wird, und bedanke mich für die großartige Unterstützung, die ich seitens der Stadt erfahren habe. In der MA 49 – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb Wien habe ich von Anfang an einen begeisterten Partner gefunden, der diese Initiative unterstützt und möglich gemacht hat“, freut sich Kulturpfad-Initiator Matthias Friedrich. Und weiter: „Mit unseren Kultur-Bäumen kombinieren wir Nachhaltigkeit, Bildung und Kultur, und bieten der Bevölkerung einen besonderen Mehrwert – zum Nulltarif“, so Friedrich weiter.

„Der Lainzer Tiergarten ist eine einzigartige Kultur- und Naturlandschaft, in der über Jahrhunderte viele berühmte Persönlichkeiten zu Gast waren. Der neue Kulturpfad Hietzing verbindet Natur und Kultur und betont die kulturhistorische Bedeutung des Gebietes“, sagt Forstdirektor DI Andreas Januskovecz.

Erfreut zeigt sich auch der Klubvorsitzende der SPÖ Wien, Mag. Josef Taucher: „Wir pflanzen heute die Bäume für morgen. Jeder zusätzliche Baum in unserer Stadt ist ein Bekenntnis zu mehr Lebensqualität. Ich freue mich, dass hier auf Initiative des stellvertretenden Bezirksvorstehers Matthias Friedrich gemeinsam mit der MA 49 ein großartiges Projekt für nachhaltige Entwicklung umgesetzt wurde.“

