„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien am 7. November in ORF 1

Und: Wiedersehen mit „Die 4 da“ in den „Nacht Classics“

Wien (OTS) - Peter Klien schaut in einer neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ am Donnerstag, dem 7. November 2019, um 21.55 Uhr in ORF 1 durch den blauen Dunst und ganz genau auf die Geschichte des Rauchens hierzulande. Österreich ist das einzige EU-Land, in dem der Raucherinnenanteil steigend ist – eine „herausragende“ Leistung. Die Videoplattform „TikTok“ ist ein Hit in den sozialen Medien. Norbert Hofer hat mit Hundeohren den Trendsetter gegeben – „Gute Nacht Österreich“ hat auch für andere Spitzenpolitiker ein paar Tipps für ihre Postings. Und Manuel Rubey setzt sich als Sprecher einer neuen SPÖ für mehr Reichtum und Statussymbole in der ehemaligen Arbeiterpartei ein. Dazu noch das Neueste aus den Sondierungsgesprächen. Gleich danach, um 22.30 Uhr, gibt es in den „Nacht Classics“ ein Wiedersehen mit Erwin Steinhauer, Thomas Maurer, Rupert Henning und Florian Scheuba in der Kultserie „Die 4 da“.

Wer live im Studio bei der „Gute Nacht Österreich“-Aufzeichnung mit Peter Klien dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

