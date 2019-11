Planungsstadträtin Birgit Hebein zum Tod von Christoph Luchsinger

Großer Verlust für die Stadt Wien

Wien (OTS) - "Christoph Luchsinger war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Partner für die Stadt Wien. Er hat mit seiner Expertise an zahlreichen Stadtplanungsprojekten mitgewirkt. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freundinnen und Freuden", sagt Vizebürgermeisterin und Planungstadträtin Birgit Hebein zum Tod des TU-Professors und Architekten: "Christoph Luchsinger hat in unserer Stadt viel bewirkt. Für die Stadt Wien ist das Abbleben des engagierten Stadtplanungsexperten ein großer Verlust." Erst im vergangenen Jahr wurde er mit dem Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet.



