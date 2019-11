SHL nimmt Betrieb am Standort Liufu in Taoyuan in Taiwan mit großer Eröffnungszeremonie auf

Taoyuan, Taiwan (ots/PRNewswire) - Am 5. November veranstaltet die SHL Group, einer der Weltmarktführer für das Design, die Entwicklung und die Herstellung von Systemen zur Medikamentenverabreichung, die Eröffnungszeremonie für ihren neuen Standort Liufu in Taoyuan in Taiwan.

Als bislang größter Standort von SHL erstreckt sich die Liufu-Anlage über 63.000 m2 mit modernen Büroräumen und fortschrittlichen Fertigungskapazitäten. SHL hat bereits fünf Dutzend brandneue, voll elektrische Spritzgussmaschinen aufgestellt und plant derzeit, diesen Maschinenpark auf über 100 aufzustocken, wovon es sich die Produktion von hohen Stückzahlen der Autoinjektoren von SHL Medical verspricht. An dem Standort kommt zudem ein Dutzend hoch moderner, voll automatisierter und hoch leistungsfähiger Montageanlagen zum Einsatz. Dabei wurde die Anlage nicht nur errichtet, um eine optimale Produktion sicherzustellen, sondern auch, um die Qualität der Systemen zur Medikamentenverabreichung von SHL Medical, bei denen moderne, hoch präzise Test- und Labortechnik verwendet wird, zu gewährleisten.

Das Fabrikgebäude am Standort Liufu, das auf dem neusten Stand der Technik ist, wurde unter dem Gesichtspunkt der Energieeffizienz errichtet. So kann etwa die Wärme, die von den voll elektrischen Spritzgussmaschinen erzeugt wird, für einen energiesparenden Stromverbrauch wiederverwendet werden. Außerdem kommt in der Anlage ein zentrales Überwachungssystem zum Einsatz, mit dem der Stromverbrauch automatisch gesteuert werden kann. Dadurch wird ein effizienter Stromverbrauch sichergestellt.

An der feierlichen Eröffnung nahmen eine Reihe von Fachleuten aus der Branche und Regierungsvertreter teil. So waren etwa der Sprecher des taiwanischen Legislativ-Yuan, Su Jia-Chyuan, und der stellvertretende Minister für wirtschaftliche Angelegenheiten, Wang Mei-Hua, als besonderer Gäste bei der Zeremonie anwesend. Aber auch andere offizielle Vertreter der Landesregierung wie von den lokalen Behörden von Taoyuan wurden vom SHL-Gründer Roger Samuelsson und vom CEO von SHL Medical, Ulrich Faessler, begrüßt.

"Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Branche und darüber hinaus erleben wir jetzt ein noch nie da gewesenes Wachstum bei den Mitarbeitern und bei den Anlagen. Der Bau der Liufu-Anlage ist Teil dessen, was wir uns vorgestellt haben, und sie steht für unser Engagement, die Produktion unserer Autoinjektoren, die den Patienten über die Jahre eine völlig neue Erfahrung bei der Selbstversorgung gebracht haben, voranzubringen", sagte Ulrich Faessler, CEO von SHL Medical.

SHL, das derzeit 30 Jahre einer unvergleichlichen Marktführerschaft in der Branche für Systeme zur Medikamentenverabreichung feiern kann, begrüßt die Einführung von digitalen Technologien und die damit verbundenen Vorteile, die diese für das Gesundheitswesen in Zukunft mit sich bringen werden. Weil es die Notwendigkeit erkannt hat, vernetzte Therapiehilfsmitteln zu entwickeln, wird SHL, in Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der digitalen Gesundheitsversorgung, vernetzte Medizintechnik einführen, die für bessere Erfahrung der Endnutzer bei der Medikamentenverabreichung sorgen soll. Aktuell unterstützt SHL die Entwicklung von solarbetriebenen Systemen zur Wasserversorgung. Diese sind Teil der Agenda zur Bereitstellung von sauberem Wasser für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion.

SHL steht bereit, um den Betrieb der automatisierten Fertigung in der Liufu-Fabrik zu starten.

Gene Rhode Fuensalida Pantig

+886-3217-0303 Durchw. 1416.

media@shl-group.com

https://www.shl.group/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1021455/Liufu_Grand_Opening.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1023303/Ribbon_Cutting.jpg