INJOY setzt auf Qualitätsoffensive

Saalfelden (OTS) - INJOY, die führende Qualitäts-Fitnessmarke in Österreich setzt im hart umkämpften Fitnessmarkt auf eine großangelegte Qualitätsoffensive. So konnten in den letzten Monaten Eröffnungen von neuen, modernsten Clubs in Leibnitz, Imst, Krems, Klagenfurt und Tulln gefeiert werden. Auch in zahlreichen weiteren Clubs des Fitness-Franchise-Verbundes finden umfassende Investitionen in Geräteausstattung und Clubambiente statt.

Die Standorte sind alle inhabergeführt, was als große Stärke und Vorteil gegenüber kapitalgesteuerten Ketten und Diskontern gesehen wird, und setzen auf hochqualifiziertes Personal welches in der hauseigenen Akademie (INJOY Campus) aus- und fortgebildet wird. INJOY zeichnet sich durch den „human touch“ ein einzigartiges, individuelles, Betreuungsprogramm, hocheffektives und zeitsparendes Training sowie insgesamt eine sehr hohe Serviceorientierung aus. Zahlreiche Testsiege und Auszeichnungen konnten so in den letzten Jahren erlangt werden.

Vorreiter ist man aber auch in der Implementierung neuester digitaler Tools, wie elektronisch gesteuerte Trainingsgeräte, eine Fitness Member App, Online Fitness (injoy@home), digitale Vernetzung der Trainingsgeräte uvm.

INJOY zählt in Deutschland und Österreich über rund 160 Standorte, davon über 30 in Österreich. Mitglieder können in einem Studioverbund von über 400 Clubs europaweit trainieren.

