„Schreiben über die Brigittenau“ im Bezirksmuseum 20

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich agierende Team des Bezirksmuseums Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) empfiehlt den Besuch der dreiteiligen Literatur-Reihe „Schreiben über die Brigittenau“. In Kooperation mit dem Kulturverein „Zwischenraum“ richtet die Museumsmannschaft (Leiterin: Heidi Schwab) 3 Rezitationsabende aus, an denen Texte zum Leben im 20. Bezirk im Zentrum stehen. Vorgetragen werden Auszüge aus Büchern von Joseph Delmont, Max Winter, Jules Verne und weiteren Verfassern. Am Donnerstag, 7. November, geht um 19.00 Uhr die Auftaktveranstaltung los. Dabei lesen Helen Liesl Krag und Peter Menasse aus dem Buch „Man hat nicht gebraucht keine Reisegesellschaft“. Die Großmutter der 2 Vortragenden führte einst am Wallensteinplatz einen Schneider-Salon. Das Publikum wird auch über die Entstehung dieses Bands informiert. Der Eintritt ist frei. Anmeldung: Telefon 0670/602 66 56 bzw. E-Mail barbara.pickl@posteo.net.

Informationen via E-Mail: bm1200@bezirksmuseum.at

Weitere Lesungen wurden für Donnerstag, 14. November, und für Donnerstag, 21. November, anberaumt. Beginn: 19.00 Uhr. Neben dem Jules Verne-Krimi „Der Donaulotse“ nehmen die Redner den Roman „Die 7 Häuser: Wanderfahrten eines Lausbuben“ von Joseph Delmont zur Hand. Am letzten Abend wird an das vormals in der Wallensteinstraße beheimatete NS-Opfer Else Feldmann sowie an deren Roman „Löwenzahn“ erinnert. Texte von Max Winter runden das Programm ab. Rezitation: Julia Kneussel. An allen Abenden ist der Zutritt kostenlos. Das Museum und der Verein erbitten Anmeldungen. Infos über verschiedenste kulturelle Angebote im Bezirksmuseum Brigittenau: Telefon 330 50 68 und E-Mail bm1200@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Brigittenau: www.bezirksmuseum.at

Helen Liesl Krag (Büchereien Wien): https://buechereien.wien.gv.at/Mediensuche/Einfache-Suche?id=0211481

Joseph Delmont (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Joseph_Delmont

Else Feldmann (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Else_Feldmann

Max Winter (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Max_Winter

Kulturelle Aktivitäten im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

