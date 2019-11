Weihnachtstrucker: Johanniter sammeln wieder Hilfspakete

Die Johanniter sammeln Hilfspakete für bedürftige Familien in Rumänien. Von 25.11. bis 19.12. können die Pakete bei den Johannitern abgegeben werden.

Wien (OTS) - Bald startet wieder der Johanniter-Weihnachtstrucker in die ärmsten Regionen Süd-Ost-Europas. Auch heuer sammeln die Johanniter in Österreich wieder Hilfspakete gefüllt mit Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln, wie Mehl, Nudeln, Reis, Duschgel, Zahnbürsten. Ob Schulen, Kindergärten, Vereine, Firmen oder Privatpersonen – jeder kann sich an der Aktion beteiligen und anhand einer vorgegebenen Packliste Pakete befüllen und spenden.

Sammelaktion startet am 25. November!

Die Hilfspakete können von 25.11. bis zum 19.12.2018 bei den Sammelstellen der Johanniter abgeben werden. Die Packliste und eine Liste der Abgabestellen findet man unter www.johanniter.at/weihnachtstrucker. Wer eine größere Aktion in der Schule oder im eigenen Unternehmen durchführt, kann die Pakete nach Voranmeldung auch von den Johannitern abholen lassen.

Nach Weihnachten werden die Hilfspakete von Ehrenamtlichen der Johanniter nach Rumänien gebracht und an sozial schwache Familien und von Armut Betroffene übergeben, darunter viele Kinder, Waisen, Senioren und Menschen mit Behinderung sowie Besucher von Armenküchen.

Mitmachen und spenden!

Helfen kann man nicht nur mit Paketen sondern auch mit Geldspenden. Mit einem Spendenbeitrag können die Treibstoffkosten für den Transport der Päckchen, die Unterkunft und die Verköstigung der Ehrenamtlichen finanziert werden. LKW-Fahrer und Speditionen können die Johanniter ehrenamtlich beim Transport unterstützen.

Spendenkonto:

Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich

AT60 2011 1000 0494 0555

Stichwort: Weihnachtstrucker

Weitere Informationen zum Weihnachtstrucker finden Sie unter:

www.johanniter.at/weihnachtstrucker

Fotos für die Medienarbeit finden Sie unter:

www.johanniter.at/fotodownload/weihnachtstrucker

