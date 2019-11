VP-Schwarz zu Kindesmissbrauch in Wiener Betreuungseinrichtungen: Auge sei wachsam

Endbericht über Missbrauch in Wiener Kinderheimen liegt vor - Thema darf von der Stadt nicht ad acta gelegt werden

Wien (OTS) - „Das Thema Kindesmissbrauch in Wiener Kinderheimen und Betreuungseinrichtungen der Stadt Wien darf mit dem nun vorliegenden Endbericht über die Missbrauchsvorfälle der vergangenen Jahrzehnte nicht einfach ad acta gelegt werden. Auch heute muss unser Auge wachsam sein. Was 2.384 Kinder in Wiener Kinderheimen erdulden mussten, darf nie wieder passieren“, so die Familiensprecherin der neuen Volkspartei Sabine Schwarz, die darauf verweist, dass der systematische Missbrauch, der in Wiener Heimen bis weit in die 90er Jahre an den der Stadt Wien anvertrauten Kindern betrieben wurde, lange Zeit von den Verantwortlichen vertuscht und unter den Teppich gekehrt wurde.

„Auch wenn es heute keine Großheime mehr gibt, sondern der Schwerpunkt auf Wohngemeinschaften liegt, leidet die Wiener Jugendwohlfahrt nach wie vor an einem eklatanten Personalmangel und fehlenden finanziellen Mitteln. Das darf heute nicht der Nährboden für die Skandale und Missbrauchsfälle von morgen sein. Jene Kinder, die sich in der Obhut dieser Stadt befinden, müssen das bestmögliche Umfeld vorfinden, um die Grundlagen für ein erfüllendes und selbstständiges Leben zu legen“, so Schwarz.

„Vor allem die SPÖ muss Lehren aus diesen unsagbar vielen Missbrauchsfällen ziehen“, so Schwarz. Umso unverständlicher sei es, warum die Stadtregierung missbrauchten Heimkindern die Möglichkeit genommen hat, weiter Entschädigungszahlungen geltend zu machen. „Persönliche Aufarbeitung von derartig traumatischen Vorkommnissen braucht Zeit, die man den Opfern zugestehen muss“, so Schwarz und weiter: „Hier kann man nicht einfach den Deckel drauflegen.“

