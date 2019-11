Neue ORF-Doku „Live is Life in Fürstenfeld – Pop und Rock aus der Steiermark“ präsentiert

TV-Premiere in „Österreich-Bild“ am 10. November in ORF 2, 50-minütige Version am 29. Dezember in ORF III

Wien (OTS) - Viele österreichische Musikkarrieren haben ihre Wurzeln in der Steiermark. Unter dem Titel „Live is Life in Fürstenfeld – Pop und Rock aus der Steiermark“ hat Regisseur Günter Schilhan die Geschichte der steirischen Popmusik von den 1960er Jahren bis in die Gegenwart filmisch dokumentiert. Zu Wort kommen alle namhaften Musikerinnen und Musiker, die dieses Genre geprägt haben. Höhepunkt der TV-Produktion ist ein neues Kapitel des steirischen Austropop: 26 Musikstars, darunter STS, Opus, Stefanie Werger, Granada, Lemo und Pizzera & Jaus, performen gemeinsam Gert Steinbäckers Kultsong „Steiermark“. Als Musikproduzent konnte Ewald Pfleger von Opus gewonnen werden. Die „All Stars“-Band stellt sich ganz in den Dienst der guten Sache: Die Neuaufnahme erscheint in der Steiermark auf CD, deren Reinerlös „Licht ins Dunkel“ zugutekommt.

Gestern Abend, am Dienstag, dem 5. November 2019, wurden die Dokumentation und die Aktion „Die Steiermark All Stars für Licht ins Dunkel“ im ORF-Landesstudio Steiermark präsentiert. Seine TV-Premiere feiert der Film in „Österreich-Bild“ am Sonntag, dem 10. November, um 18.25 Uhr in ORF 2. Eine 50-minütige Version ist am Sonntag, dem 29. Dezember, um 21.50 Uhr in ORF III, als Teil eines zweitägigen „zeit.geschichte“-Schwerpunkts über die österreichische Musikgeschichte (28. und 29. Dezember), zu sehen. Als weitere Premiere steht in diesem Rahmen die vierteilige ORF-III-Produktion „Soundtrack Österreich“ auf dem Programm.

ORF-Steiermark-Landesdirektor Gerhard Koch: „Popmusik und elektronische Medien bedingen einander, gehören zusammen. Das steirische Landesstudio ist Begleiter und Förderer der Künstler/innen aus der Steiermark, der bekannten und (noch) unentdeckten Musiker/innen. Es ist eine beständige und gute Partnerschaft des ORF Steiermark mit den kreativen Stars der Szene. Die steirische Poplandschaft war und ist prägend für ganz Österreich und weit darüber hinaus. Günter Schilhan hat es in dieser TV-Dokumentation meisterlich geschafft, den Pop und Rock aus der Steiermark darzustellen und der Pop-Geschichte des Landes eine wunderbare filmische Erzählung zu geben. Dass sich 26 Pop-Stars vereint in den Dienst der guten Sache stellen und mit der Neuaufnahme von ‚Steiermark‘ ein außergewöhnliches ‚Licht ins Dunkel‘-Projekt kreiert haben, zeichnet die Haltung dieser großen Musiker und Menschen ganz besonders aus. DANKE allen Mitwirkenden und viel Vergnügen dem Publikum!“

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: „Ganz bewusst wollen wir Zeitgeschichte nicht nur anhand kalendarischer Abläufe oder politischer Biografien darstellen, sondern auch über gesellschaftliche Phänomene und Prozesse. Eine maßgebliche Rolle in der Entwicklung österreichischer Identität nimmt die österreichische Musik ein, in der sich jüngere historische Vorgänge in besonderer Weise widerspiegeln. Aus diesem Anlass widmet ORF III der Geschichte des Austropop und darüber hinaus einen umfassenden Schwerpunkt im diesjährigen Weihnachtsprogramm, der u. a. den neuen ‚zeit.geschichte‘-Vierteiler ‚Soundtrack Österreich‘ präsentiert. Einen vertiefenden Blick auf das vielseitige musikalische Kulturgut der Steiermark wirft der neue Film ‚Live is Life in Fürstenfeld – Pop und Rock aus der Steiermark‘ von Regisseur Günter Schilhan. Für die ausgezeichnete Zusammenarbeit möchte ich dem ORF-Landesstudio Steiermark, allen voran Landesdirektor Gerhard Koch, meinen großen Dank aussprechen und freue mich auf weitere Projekte.“

Filmemacher Günter Schilhan: „Für mich ist diese Dokumentation ein Stück Zeitgeschichte, das über die Popmusik hinausgeht und auch die Jugendkultur in den 60er und 70er Jahren behandelt. Durch die intensive Recherche wurden Archivmaterialien entdeckt, die für einige Überraschungen sorgen werden. Es freut mich, dass alle steirischen Musiklegenden für diesen Film zur Verfügung standen. Dass es gelungen ist, die Austropop-Stars mit den Jungstars von heute zur Neuaufnahme der heimlichen Landeshymne ‚Steiermark‘ von Gert Steinbäcker zu vereinen, wundert mich noch heute und freut mich umso mehr.“

Weitere Details zur Dokumentation bzw. zum Projekt „Die Steiermark All Stars für Licht ins Dunkel“ sind unter https://steiermark.ORF.at/ abrufbar.

Die Künstler/innen der All-Stars-Band sind: STS, Opus, Boris Bukowski, Stefanie Werger, KGB, Carl Peyer, Thomas Spitzer / EAV, Joy, Goldie Ens, Robby Musenbichler, Alex Rehak, Granada, Lemo und Pizzera & Jaus

