5. Bezirk: Präsentation „Kein Eintritt für Erleuchtete“

Wien (OTS/RK) - Edie Calie, Jahrgang 1987, ist Publizistik- und Kommunikationswissenschaftlerin und betätigt sich als freie Autorin (Bücher, Artikel, Kurzgeschichten), als universitär ausgebildete Video-Künstlerin sowie als Schokolade-Testerin aus Leidenschaft. Am Donnerstag, 7. November, startet um 19.30 Uhr im Kultur-Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) die Vorstellung einer neuen Publikation von Edie Calie mit dem Titel „Kein Eintritt für Erleuchtete“. Spenden des Publikums werden erbeten (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt und Getränk). Information und Anmeldung: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher) und E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

Laut Angaben des Verlages geht es im neuen Buch „Kein Eintritt für Erleuchtete“ um Themen wie „Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung und die großen Fragen des Lebens“, die am Schluss „jeder für sich selbst beantworten muss“. Der Leserschaft wird eine „humorvolle Geschichte“ in Aussicht gestellt, in der Edie Calie reale und phantastische Anteile vermengt hat. Details zu dem interessanten Werk: Verlag „Edition Roter Drache“, Umfang: 324 Seiten, ISBN: 978-3-946425-85-4, Preis: 14,95 Euro. E-Mails an das Verlagshaus: edition@roterdrache.org.

Allgemeine Informationen:

Schriftstellerin Edie Calie: www.ediecalie.at/

Verlag „Edition Roter Drache“: www.roterdrache.org/

Kultur-Verein „read!!ing room“: www.e-zine.org

Kultur-Verein „read!!ing room“: http://readingroom.at

Kulturelle Initiativen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

