AVISO – Samstag, 9. November 2019: GVV-Bundeskonferenz „Klimaschutz fängt in der Kommune an“

Beginn 10 Uhr im Stadtsaal Bruck an der Mur – Grußworte von SPÖ-Vorsitzender Rendi-Wagner und LH-Stv. Schickhofer - Gastreferat von Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb

Wien (OTS/SK) - Kommenden Samstag, 9. November 2019, hält der Sozialdemokratische GemeindevertreterInnenverband (GVV) seine Bundeskonferenz in Bruck an der Mur ab. Die Konferenz steht unter dem Motto „Klimaschutz fängt in der Kommune an“. Grußworte sprechen SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und der steirische Landeshauptmannstellvertreter und Landesparteivorsitzende der SPÖ Steiermark Michael Schickhofer. Das Gastreferat wird Klimaforscherin Prof.in Helga Kromp-Kolb halten. ****

Zeit: Samstag, 9. November 2019, 10 Uhr (Einlass: 9 Uhr)

Ort: Stadtsaal Bruck an der Mur, Stadtpark 1, 8600 Bruck an der

Mur

Die VertreterInnen der Medien sind herzlichst eingeladen. Bitte um Akkreditierung unter simon.gruber @ spoe.at. (Schluss) mb/ls

