Verdächtig vibrierender Koffer in Wiener Veranstaltungshaus

Wien (OTS) - 05.11.2019, 20.30 Uhr

Veranstaltungshaus (kulturell) im Wiener Stadtgebiet

Eine Mitarbeiterin einer Garderobe eines kulturellen Wiener Veranstaltungshauses verständigte am 5. November die Polizei. Grund dafür war ein dort abgegebener Koffer, in dem eine verdächtige Vibration festgestellt wurde. Ein sprengstoffkundiger Beamter der Wiener Polizei überprüfte den Koffer mit einem Röntgengerät. Das „Zittern“ hatte ein schnelles Ende, es stellte sich heraus, dass ein laufender Vibrator für die verdächtige Bewegung verantwortlich war. Nach dem Ende der Vorstellung wurde der Koffer an den Besitzer und dessen Begleiterin übergeben, sie wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die Beamten wünschten einen schönen Abend.

