„Politik & Emotionen“ mit David Schalko am 13.11. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 13. November (19.00 Uhr) diskutiert Isolde Charim mit dem Regisseur, Autor und „Willkommen Österreich“-Erfinder David Schalko im Rahmen der Gesprächsreihe „Politik & Emotionen“ im ORF RadioCafe über Narrative in der Politik. Die Veranstaltung kann via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Dass Politiker/innen uns repräsentieren, ist ein abstraktes Prinzip. Wirklich packend wird es erst dann, wenn aus Repräsentation lebendiges, sinnliches, erzählendes Polit-Theater wird. Für den Autor David Schalko, der zuletzt den Fritz-Lang-Klassiker „M“ als Miniserie in die Gegenwart holte, funktioniert Politik darüber, dass Politiker/innen zu Figuren werden, Figuren eines Narrativs, das sie selbst entwerfen. Was wollen uns die einzelnen Politiker/innen erzählen – die gefallene Heldin, der übertölpelte kleine Mann? Und was enthalten uns jene vor, die sich solch einer Kunstfigur verweigern? Der Eintritt beträgt EUR 14,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

