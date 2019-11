Hoho: Was das Christkind dieses Jahr bringt

Den neuen STIHL Akku-Gehölzschneider

Vösendorf (OTS) - GTA 26, klingt wie ein Computerspiel? Ist es aber nicht. Dennoch gilt: Jeder muss ihn haben. In diesem Fall jeder Grundstücks- und Gartenbesitzer: den neuen Akku-Gehölzschneider von STIHL. Vielseitig einsetz- und einfach bedienbar und für Biss sorgt die STIHL Sägekette, sie bringt jedes Holz zu Fall.



Wer einen Garten oder ein großes Grundstück mit viel Natur besitzt, weiß was Arbeiten bedeutet. Denn die Grünflächen, Hecken und Sträucher wollen gepflegt werden. Auch Holzzäune oder ein Baumhaus werden gerne gebaut. Neben den klassischen Geräten, wie Motorsägen, Heckenscheren und Co, braucht man dazu oft ein Gerät, das handlich und mobil ist. „Wir haben es uns seit mehr als 90 Jahren zur Aufgabe gemacht, die Arbeit in der Natur für den Anwender zu erleichtern. Genau dies versuchen wir auch in der Entwicklung von neuen Produkten. Wir bringen ein Produkt auf den Markt, das genau hier ansetzen wird, den GTA 26, ein sogenannter Gehölzschneider mit Akku“, erklärt Melanie Wallner, Leitung Marketing für STIHL Österreich. Das neue STIHL Produkt ist mit 1,4 kg besonders leicht, das bedeutet anstrengende Arbeit beim Rückschnitt oder Zuschneiden von Brettern gehört der Vergangenheit an. „Ab sofort gehen diese Tätigkeiten einfach von der Hand und die Bedienung ist ebenso unkompliziert, ein wichtiger Punkt in der Gartenarbeit“, so Wallner.



Winterfit für die Natur

Weihnachten naht in großen Schnitten und damit ist auch der Winter nicht mehr weit. Viele schrecken vor der Gartenarbeit im Winter zurück, das muss nicht sein, denn gerade Rückschnitte bei dünneren Ästen können auch bei bis zu minus fünf Grad Celsius getätigt werden. Und ein Gehölzschneider verletzt dabei das Gewebe deutlich weniger. Der GTA 26 schneidet mit seiner 10 cm langen Schiene Äste sowie Kant- und Rundhölzer mit größerem Durchmesser zuverlässig.



Unter dem Weihnachtsbaum

Wer dieses Jahr kreativ sein möchte, kann mit dem GTA 26 das ein oder andere Geschenk aus Holz basteln. Man kann präzise Schnitte setzen und Bastelarbeiten mit Holz gelingen so noch einfacher. Und wer würde sich nicht über einen selbst gemachten Bilderrahmen aus Holz oder gar ein kleines Vogelhaus freuen? Der GTA 26 ist dabei der perfekte Helfer, oder auch gleich das perfekte Geschenk!



