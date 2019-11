AVISO: Pressekonferenz zur „ART 2019“ – Netzhautuntersuchung bei Diabetes: Der Roboter stellt die Diagnose

Wien (OTS) - Die vor rund zwei Jahren angekündigte „digitale Revolution“ in der Augenheilkunde ist jetzt klinische Realität geworden: An der MedUni Wien bzw. im AKH Wien ist es möglich, mit einem automatischen, digitalen Netzhautscreening und ohne ärztliche Hilfe eine diabetische Netzhaut-Erkrankung zu diagnostizieren. Auch auf dem bevorstehenden Advanced Retinal Therapy-Kongress „ART 2019“ am 23.11. in Wien geht es insbesondere um den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Augenheilkunde (Infos: www.artvienna.eu).

Aus diesem Anlass laden wir die MedienvertreterInnen am Di., 19. November 2019 (10 Uhr), zu einer Pressekonferenz in den Rektoratssaal der MedUni Wien mit ExpertInnen der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie ein (Spitalgasse 23, 1090 Wien, Rektoratsgebäude, 1. Stock) und zu einer Demonstration der AI-basierten Diagnosestellung.

Ursula Schmidt-Erfurth, Leiterin der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie der MedUni Wien und des Christian Doppler Labors für ophthalmologische Bildanalysen (OPTIMA)

Bianca Gerendas, Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie

Andreas Pollreisz, Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie

