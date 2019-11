Marktamt: Wiener Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten!

20 Weihnachtsmärkte mit 1.018 Ständen bringen vorweihnachtliche Stimmung in die Stadt!

Wien (OTS) - Unübersehbar wird es vorweihnachtlich in Wien, die Aufbauarbeiten für die ersten Weihnachtsmärkte laufen auf Hochtouren. Insgesamt wird es heuer 20 Weihnachtsmärkte mit 1.018 Ständen geben, der erste Weihnachtsmarkt öffnet bereits am 13.11. im Türkenschankpark. 186 Gastrostände sorgen in ganz Wien für das leibliche Wohl, dazu kommen Stände für Christbaumschmuck und Geschenke aller Art. Der größte Adventmarkt mit 152 Ständen ist wieder der Christkindlmarkt am Rathausplatz.

Wie jedes Jahr kontrolliert das Marktamt auch heuer wieder sämtliche Lebensmittel- und Gastronomiestände auf die Einhaltung der Lebensmittelhygiene, außerdem werden Lebensmittelproben gezogen. Aufgrund der strengen Kontrollen gab es im letzten Jahr kaum Beanstandungen bei den Adventmärkten.

Wiener Weihnachtsmärkte im Überblick

Folgende Adventmärkte stimmen die Wienerinnen und Wiener sowie Touristen auf Weihnachten ein:

Christkindlmarkt am Rathausplatz, 1010 Wien, ab 15.11.

33. Altwiener Christkindlmarkt, Freyung, 1010 Wien, ab 16.11.

Weihnachtsmarkt Am Hof, 1010 Wien, ab 15.11.

Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien, ab 20.11.

Adventmarkt, Mahlerstraße, 1010 Wien, ab 15.11.

Weihnachtsmarkt am Stephansplatz, 1010 Wien, ab 15.11.

K. u. k. Weihnachtsmarkt Michaelerplatz, 1010 Wien, ab 15.11.

Adventmarkt des Biobauernmarktes Freyung, Freyung vor dem Palais Harrach, 1010 Wien, ab 22.11.

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere, 1030 Wien, ab 22.11.

26. Kunstadventmarkt vor der Karlskirche, Resselpark, 1040 Wien, ab 22.11.

Adventmarkt, vor der Kirche Maria Hilf, 1060 und 1070 Wien, ab 16.11.

Weihnachtsmarkt am Spittelberg, 1070 Wien, ab 14.11.

Weihnachtsdorf Unicampus/Altes AKH, 1090 Wien, ab 15.11.

Adventmarkt, Fußgängerzone Favoriten, 1100 Wien, ab 15.11.

Adventmarkt in Meidling, Meidlinger Hauptstraße, 1120 Wien, ab 15.11.

Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, 1130 Wien, ab 23.11.

Adventmarkt im Türkenschanzpark, 1180 Wien, ab 13.11.

Adventmarkt, Franz-Jonas-Platz, 1210 Wien, ab 14.11.

Adventmarkt Donau City, 1220 Wien, ab 16.11.

Adventmarkt in den Blumengärten Hirschstetten, 1220 Wien, ab 21.11. (jeweils Do-So)

Zusätzlich werden wieder u.a. folgende marktähnliche Veranstaltungen abgehalten:

Wintermarkt am Riesenradplatz, 1020 Wien, 16.11. bis 6.1.2020

Almadvent, Messe Wien, 1020 Wien, 15.11. bis 01.01.2020

Mittelalterlicher Adventmarkt, Arsenal, 1030 Wien, 28.11. bis 1.12.

WeihnachtsQuartier im MQ, Museumsquartier, 1070 Wien, 29.11. bis 1.12.

Wintererwachen im MQ, Museumsquartier, 1070 Wien, 7.11. bis 23.12.

Adventmarkt Schloss Neugebäude, 1110 Wien, 29.11.-1.12., 5.12.-8.12. und 12.12.-15.12.

Weihnachtsmarkt am Enkplatz, 1110 Wien, 15.11.-05.01.2020 (jeweils Do-So)

Nähere Informationen gibt es bei der Lebensmittel-Hotline der MA59 unter 01-4000-8090. Die Hotline ist Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, Samstag zwischen 9 und 17 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.

Online finden sich die Märkte auf www.marktamt.wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hengl

Magistratsabteilung 59

Telefon: 01 4000 59255

E-Mail: alexander.hengl @ wien.gv.at

www.marktamt.wien.at