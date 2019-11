Charity Royale: Gaming-Szene & willhaben streamen erneut für guten Zweck

Highlight auch 2019: 24 Stunden-Charity-Stream samt Finale von ULTIMATE GAMER AUSTRIA

Eine Woche lang sorgt die Community Austrian Entertainment für Charity-Gaming-Inhalte

Der Kickoff der Spendenaktion für das Projekt PROSA findet am 23. und 24. November statt

Im Vorjahr gründete willhaben gemeinsam mit Pro Gamer „VeniCraft“ die eSports-Charity „Gaming Against Cancer“. Mit „Game2Give“ startete Austrian Entertainment 2018 eine ebenso höchst erfolgreiche Charity-Initiative. Heuer werden erstmals die Kräfte gebündelt und gemeinsam mit FM4 die größte Spenden-Aktion der heimischen Gamer- und Streamer-Szene ins Leben gerufen. Unter dem Titel „Charity Royale“ machen die Partner und Communitys sowie A1 eine Woche lang gemeinsame Sache. Der Spendenerlös geht an das FM4 für Licht ins Dunkel Projekt, die Initiative PROSA – Projekt Schule für Alle.



Sieben Tage lang geballtes Gaming-Entertainment

War es im Vorjahr noch ein Tag für den guten Zweck, steht heuer eine gesamte Streaming-Woche auf dem Twitch-Kalender. Kickoff ist am 23. November im Rahmen der VCA Vienna Challengers Arena im willhaben Streamsalon. Austro-Gamer „JustBecci“ und „Luigikid“ sorgen für zwei Tage Liveprogramm inkl. Talks mit den Stars der Vienna Comic Con.

Direkt im Anschluss übernimmt die Streaming Community Austrian Entertainment die Spendenwoche. Zahlreiche österreichische Streamerinnen und Streamer gestalten täglich von früh- bis spät ein vielfältiges Programm, auf das sich alle ganz speziell und individuell vorbereitet: Unterhaltung und Abwechslung garantiert! Nicht nur Mitglieder von Austrian Entertainment, sondern auch geladene Gäste aus der österreichisches Streaming- und Gamingszene präsentieren sich dem Publikum auf Twitch und sammeln Spenden für den guten Zweck.

Das fulminante Finale ist schließlich der 24 Stunden-Charity-Stream hosted by VeniCraft am 30. November – live aus dem A1 Start Up Campus. Mit dabei ist die gesammelte österreichische eSports-Elite. Neben VeniCraft sind unter anderem „Shurjoka“, „JustBecci“, „Luigikid“, „XoYnUzi“, „Aerithiel“ oder „StrizziTV“ vertreten. Im Laufe des Charity-Streams dürfen sich die Zuschauer und vor allem die Spender auf mehrere Überraschungsgäste freuen. Diese müssen allerdings in gewohnter Manier erst durch das Erreichen einer festgelegten Spendensumme „freigespielt“ werden.

Neben Programmpunkten wie „Just Dance“ mit den Stars, Speedruns und Kurz-Challenges, findet auch das Finale des ULTIMATE GAMER AUSTRIA Contests statt. Die Sieger aus den regionalen Qualifiern und Anwärter auf den Titel „Bester Allround-Gamer Österreichs“ müssen in einem spannenden Gaming-Zehnkampf gegen Endboss VeniCraft antreten.

Die Charity Royale-Daten im Überblick

23.11. - 24.11.2019: Charity Royale Kickoff

willhaben Streamsalon, VCA Vienna Challengers Arena (Messe Wien)

https://www.twitch.tv/beccisplayground

www.challengersarena.com

23.11 - 30.11.2019: Charity Royale Week

Hosted by Austrian Entertainment und der Österreichischen Twitch-Community

https://www.twitch.tv/austrianentertainment

30.11.2019: Charity Royale Finale

24 Stunden Live-Stream ab 12 Uhr aus dem A1 Start Up Campus

https://www.twitch.tv/venicraft

