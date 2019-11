Heidelberg stellt Vorstand neu auf - Stephan Plenz verlässt das Unternehmen (FOTO)

Heidelberg (ots) - Stephan Plenz (54), Vorstand Technik und verantwortlich für das Segment Heidelberg Digital Technology verlässt das Unternehmen zum Ende seines laufenden Vertrags im Juni 2020 im beiderseitigen Einvernehmen. Aufsichtsrat und Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) haben entschieden, im Zuge der digitalen Transformation des Unternehmens die Führungsstrukturen weiter zu verschlanken und den Vorstand zu verkleinern. Das Technologieressort wird künftig vom Vorstandsvorsitzenden Rainer Hundsdörfer geleitet, der Einkauf wechselt in den Finanzbereich von Finanzvorstand Marcus Wassenberg, Vertrieb und Digitalisierung werden bei Chief Digital Officer Prof. Dr. Ulrich Hermann konzentriert. Die Übergabe beginnt umgehend.

Der Maschinenbauingenieur Plenz ist seit über 30 Jahren für Heidelberg tätig, seit 2008 gehört er dem Vorstand an und verantwortet neben den Geschäftsfeldern Sheet-fed, Digital, Label und Postpress u. a. die Funktionsbereiche Forschung und Entwicklung, Einkauf und Produktion. Der Aufsichtsrat dankt Stephan Plenz schon jetzt für sein bisheriges äußerst erfolgreiches Engagement für Heidelberg: "Stephan Plenz hat den Kurs von Heidelberg über einen langen Zeitraum maßgeblich mitgeprägt. Wir danken ihm vor allem für den Aufbau einer modernen Produktionsstruktur mit einem sehr erfolgreichen Standort in China und die Prägung eines innovativen und erfolgreichen Produktportfolios, das den Weg von Heidelberg in die digitalisierte Zukunft ermöglicht. Herausheben möchte ich seine besondere Einsatzbereitschaft in Zeiten der großen Veränderungen in unserer Branche", sagte Aufsichtsratschef Dr. Siegfried Jaschinski.

